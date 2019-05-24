24 мая 2019



7 июня в Орле пройдет тургеневский праздник «Дворянское гнездо. Возвращение» (0+)

В этом году традиционный Тургеневский праздник будет посвящен 160-летию создания романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» и пройдет в одноименном сквере в 18.30. Здесь будут работать несколько тематических площадок. На них выступят артисты драмтеатра, театра кукол, воспитанники хореографической школы, ансамбль танца «Славица», фольклорный ансамбль «Каравай», квартет губернаторского симфонического оркестра, Богатырская застава, клуб «Вечёрки в Орле». Кроме того, можно будет увидеть живые скульптуры, посетить выставку по мотивам романа «Дворянское гнездо», книжную выставку, мастер-классы для детей, ярмарку мастеров народных промыслов. Кульминацией праздника станет художественное шоу у Домика Лизы Калитиной.

 

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Опубликовано 24 мая 2019 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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