+74: Число заболевших орловцев превысило отметку в 4000

В Орловской области за минувшие сутки подтверждены 74 новых случая COVID-19. Всего на 19 июня зарегистрировано 4003 случая заболевания коронавирусом, — отметили в пресс-службо обладминистрации. Общее число больных в Орловской области составило 1894 человека, выздоровели 2064 человека. 45 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1867 жителей Орла, 497 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 382 – в Орловском районе, 116 – в Болховском районе, 93 – в Ливнах, 91 – в Урицком районе, 86 – в Дмитровском районе, 84 – в Новодеревеньковском районе, 82 – в Хотынецком районе, 68 – в Новосильском районе, 65 – в Свердловском районе, 57 – в Шаблыкинском районе, 56 – в Верховском районе, 54 – в Кромском районе, 50 – в Знаменском районе, 49 – в Глазуновском районе, по 46 − в Ливенском и Покровском районах, по 34 – в Колпнянском и Малоархангельском районах, 33 – в Троснянском районе, 31 – в Должанском районе, 27 – в Залегощенском районе, 20 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.