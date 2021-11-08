8 ноября 2021



8 ноября жители Орла могут вакцинироваться во всех районах города

С 9.00 до 18.00 жители Советского района Орла смогут вакцинироваться от COVID-19 на 1 этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

С 12.00 до 19.00  мобильный пункт вакцинации будет работать в Железнодорожном районе около торгового центра «Европа» на улице Московской, 67.

Жители Северного района с 12.00 до 19.00 могут вакцинироваться от COVID-19 около торгового центра «Европа», расположенного по адресу: ул. Металлургов, 17к1.

Также с 12.00 до 19.00 ежедневно работает пункт вакцинации на 1 этаже ТМК «ГРИНН».

 

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Опубликовано 08 Ноя 2021 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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