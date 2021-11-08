8 ноября жители Орла могут вакцинироваться во всех районах города

С 9.00 до 18.00 жители Советского района Орла смогут вакцинироваться от COVID-19 на 1 этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

С 12.00 до 19.00 мобильный пункт вакцинации будет работать в Железнодорожном районе около торгового центра «Европа» на улице Московской, 67.

Жители Северного района с 12.00 до 19.00 могут вакцинироваться от COVID-19 около торгового центра «Европа», расположенного по адресу: ул. Металлургов, 17к1.

Также с 12.00 до 19.00 ежедневно работает пункт вакцинации на 1 этаже ТМК «ГРИНН».