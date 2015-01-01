85,5% орловчан обеспечены качественной питьевой водой

По результатам лабораторного контроля в 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечалось снижение числа проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям:

— в источниках водоснабжения по микробиологическим показателям — с 1,6% до 0,8 % нестандартных проб; по санитарно-химическим показателям — с 10,9% до 10,5% нестандартных проб;

— в разводящей сети количество нестандартных проб по микробиологическим показателям осталось на уровне 2015 года и составило 1,45%, по санитарно-химическим показателям снизилась с 7,5% до 6,9%. .

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, увеличилась до 85,9%, что на 8% выше показателя 2015 года, чему способствовал ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания в Орле.

Сроки реализации планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (содержание железа, бора, общая жесткость, мутность, цветность) согласованы на период, не превышающий 7 лет с начала реализации.

Управлением в отношении виновных лиц вынесено 56 постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 263 тысячи рублей, по трем протоколам судами приняты решения о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности (ООО «Газсервис», объекты водоснабжения Сеньковского сельского поселения Глазуновского района, объекты водоснабжения Алпеевского сельского поселения Сосковского района), сообщает пресс-служба ведомства.