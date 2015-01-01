85,5% орловчан обеспечены качественной питьевой водой

По результатам лабораторного контроля в 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечалось снижение числа проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям:

—  в источниках водоснабжения по микробиологическим показателям — с 1,6% до 0,8 %  нестандартных проб; по санитарно-химическим показателям  —  с 10,9% до 10,5% нестандартных проб;

—  в разводящей сети количество нестандартных проб по микробиологическим показателям  осталось на уровне 2015 года и составило 1,45%,  по санитарно-химическим показателям снизилась с 7,5% до 6,9%. .

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, увеличилась до 85,9%, что на 8% выше показателя 2015 года, чему способствовал ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания в Орле.

Сроки реализации планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (содержание железа, бора, общая жесткость, мутность, цветность) согласованы на период, не превышающий 7 лет с начала реализации.

Управлением в отношении виновных лиц вынесено 56 постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 263 тысячи рублей, по трем протоколам судами приняты решения о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности (ООО «Газсервис», объекты водоснабжения Сеньковского сельского поселения Глазуновского района, объекты водоснабжения Алпеевского сельского поселения Сосковского района), сообщает пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 23 Мар 2017 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 20

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