9 декабря 2021



9 декабря жители Орла могут вакцинироваться от коронавируса во всех районах города

С 9.00 до 20.00 привиться от COVID-19 жители  Орла смогут на 1 этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

В это же время работает пункт вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева по адресу: Каменская пл., 1.

С 10.00 до 14.00 в Железнодорожном районе можно привиться в поликлинике «РЖД-Медицина», 2-й этаж, каб. 29 по адресу: ул. 3-я Курская, 56.

С 12.00 до 19.00  жители Железнодорожного района могут вакцинироваться от COVID-19 в мобильном пункте, расположенном в торговом центре «Европа» по адресу: ул. Московская, 67.

В это же время работает пункт вакцинации в Заводском районе — на 2 этаже здания автовокзала, по адресу улица Автовокзальная, 1.

Также с 12.00 до 19.00 в ежедневном режиме жителей Орла прививают  на 1 этаже ТМК «ГРИНН».

Жители Северного района могут сделать прививку с 12.00 до 19.00 в пункте вакцинации в администрации Северного района (УВМ, Московское шоссе, д. 137, 1 этаж, рядом с центральным входом).

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

 

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Опубликовано 09 Дек 2021 в 13:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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