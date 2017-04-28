9 июня в н.п. Вятский Посад Орловского района откроется духовный православный центр и храм Сретения Господня

9 июня в поселке Вятский Посад Орловского района состоится торжественное открытие духовного православного центра и храма Сретения Господня.

Торжества начнутся в 9.00 утра с Божественной литургии в Храме Сретения Господня, которую совершит духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин).

На сцене, оборудованной рядом с храмом, выступят губернаторский симфонический оркестр под руководством дирижера Василия Шкапцова, коллективы Орловского музыкального колледжа, губернаторский хор «Лик», детские коллективы музыкальных школ.

Будет развёрнута выставка народных мастеров.

На территории православного центра располагаются храм Сретения Господня с часовней, трапезной и крестильной. Среди других объектов комплекса — православная гимназия, мастерские, иконная лавка, спортивная площадка, детский городок.

По информации пресс-службы губернатора.