9 мая в Орле на бульваре Победы и на ул. Ленина организуют две фотовыставки

Экспозиция на бульваре Победы будет посвящена уроженцам города Орла и выдающимся жителям нашего города, получившим звание Героя Советского Союза и ставшим полными кавалерами ордена Славы. На выставке можно увидеть не только фотографии легендарных орловцев, но и узнать об их героических подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

11 уроженцев города Орла в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза, двое стали полными кавалерами ордена Славы за ратные подвиги, совершенные в боях при освобождении России, Украины, Белоруссии, Польши, Германии. Всего в Орловской области 179 Героев Советского Союза и 43 полных кавалера ордена Славы.

Открытие выставки на бульваре Победы состоится 9 мая в 9.20, сразу после церемонии возложения гирлянды славы к стеле «Орел — город воинской славы».

Экспозиция на ул. Ленина посвящена героям, которые живут в нашем родном городе.

Выставка на ул. Ленина откроется 9 мая в 14.00. Обе выставки будут работать до 1 июня.