9 мая в Орле состоится большой легкоатлетический пробег

Открытый легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, состоится в областном центре 9 мая.

Старт состязаниям будет дан на площади Ленина в 13.30. Участники пробегут по следующему маршруту: площадь Ленина (старт) — ул. М. Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина (финиш).

Регистрация участников — с 12.00 до 13.00 на месте проведения мероприятия.

В пробеге примут участие спортсмены 2011 года рождения и старше.

Ориентировочное количество участников – 400 человек.

Победители и призеры пробега в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин будут награждены ценными призами и грамотами.

Вниманию водителей!

В связи с проведением легкоатлетического пробега 9 мая с 13.00 до 15.30 будет закрыто движение автотранспорта по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Красноармейской до ул. Полесской, по ул. Максима Горького  от ул. Красноармейской до ул. Брестской, по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова – Щедрина, по площади Ленина от ул. Салтыкова — Щедрина до ул. Пролетарская гора, по ул. Пролетарская гора.

На время проведения мероприятия (с 13.00 до 15.30) изменится маршрут движения троллейбусов.

Маршрут движения троллейбуса №5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет»: железнодорожный вокзал, ул. Герцена, ул. 60-летия Октября, больница им. Н.А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, железнодорожный вокзал;

Маршрут движения троллейбуса №6 «Автовокзал – ул. Максима Горького»: автовокзал, 1-я Посадская, ул. Октябрьская, больница им. Н.А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, автовокзал, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 04 мая 2017 в 15:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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