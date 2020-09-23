90 миллионов для села — «очень положительно»!

№35 (614) от 23 сентября 2020 г.

Сельские территории Орловского региона, как выяснилось, финансируются по остаточному принципу, что может означать только одно: высокопоставленным чиновникам нет дела до того, как и чем живёт орловская деревня.

Недавний отчет руководителя департамента сельского хозяйства Александра Шалимова о реализации региональной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области», прозвучавший на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию облсовета, не оставил сомнений в том, что орловское село обрекли на выживание. Суммы, которые из года в год выделяются на «развитие» сельских территорий, иначе как смешными не назовешь. Но чиновники из «аграрного блока» правительства Орловской области полагают, что и этого достаточно. Судите сами: в 2020 году на реализацию программы должно быть направлено всего около 92 миллионов рублей. Эта сумма весьма удивила даже зампреда облсовета Михаила Вдовина, который справедливо отметил, что этих денег хватило бы одному району, но не двадцати четырем.

Предлагаем нашим читателям подробнее ознакомиться с «рекордными» цифрами поддержки орловского села.

Как рассказал Александр Шалимов, на реализацию программы в 2020 году предусмотрено 91, 9 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 54,7 млн, областного — свыше 24 млн рублей.

Всего планируется построить два объекта водоснабжения, оба находятся в Орловском районе, общая протяженность сетей — 12 км. Освоено средств — 5,3 процента от лимита.

Стоимость мероприятий по благоустройству сельских территорий — 20,2 млн рублей, всего запланировано 18 проектов, в том числе 11 — в Свердловском районе, три — в Троснянском, два — во Мценском, один — в Ливенском и один проект в Новодеревеньковском районе. Заключено 14 контрактов, работы выполнены по 9 проектам на общую сумму 12,2 млн рублей — 64 процента от лимита. По 9 проектам работы еще ведутся — в Троснянском и Свердловском районах.

На так называемые мероприятия по улучшению жилищных условий граждан всего выделено… 5,4 млн рублей. Как сообщил Шалимов, предполагается введение в эксплуатацию 170 кв. метров жилья. Заключены договоры с 4 семьями — жителями Знаменского, Кромского, Свердловского и Колпнянского районов.

Мероприятия по современному облику сельских территорий включают в себя комплексное развитие деревни Еропкино-Большак в Свердловском районе: строительство водопровода протяженностью 6,3 км (контракт на 14 млн) и приобретение медицинского автомобиля для ФАПа. Строительство водопровода выполнено на 70 процентов. Шалимов заверил, что работы завершатся до 1 ноября. Торги на приобретение автомобиля объявлены. Комплексное развитие Больше-Колчёвского сельского поселения Кромского района предусматривает строительство многофункциональной спортплощадки. Работы выполнены на 80 процентов. Общая сумма контракта — 7,3 млн рублей. Также приобретен автобус для Вожовской средней общеобразовательной школы.

Как сообщил Шалимов, главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на развитие транспортной инфраструктуры, является областной департамент строительства. На эти цели всего выделено 494 млн рублей; 260 млн — федеральные, остальные – областные. Запланировано строительство шести автодорог протяженностью 16,8 км. Профинансировано 26 процентов от лимита.

— Активное участие в программе принимают Знаменский, Залегощенский, Колпнянский, Мценский, Орловский, Свердловский, Троснянский, Кромской и Ливенский районы. Все средства будут освоены в полном объеме, — заключил руководитель департамента сельского хозяйства.

«Это что за кликушество?»

Вице-спикера облсовета Михаила Вдовина названные суммы и объемы не впечатлили, и он решил разобраться, в чем здесь подвох. Но сделать это оказалось не так-то просто:

— А почему такая сумма? — поинтересовался зампред облсовета, после чего последовал любопытный обмен репликами депутата и двух «аграрных» чиновников.

Шалимов:

— Многие мероприятия проходят конкурсный отбор, министерство свои критерии устанавливает и, сложно сказать, по какому конкретно критерию они отбирают… Разные как бы направления…

Вдовин:

— Неправильно подготовили заявки?

Шалимов:

— Да нет, заявки мы готовим правильным образом…Уже прошла конкурсная процедура на 21-й год, и, можно сказать, тут у нас тоже есть определенные победы, мы сегодня можем говорить, что тоже сумма будет привлечена достаточно значительная, только из федерального бюджета будет привлечено порядка 98 миллионов, в худшем варианте — 91 млн рублей.

Зампред по развитию АПК Сергей Борзенков решил поддержать своего подчиненного:

— Если взять по другим регионам по комплексному развитию, то это показатели по нашим всем областям, у нас тридцать-сорок, пятьдесят, шестьдесят миллионов. То, что по этому году мы сумели пробить по небольшим проектам…

— Там есть всего по пятьсот тысяч проекты — освещение улицы, — уточнил Шалимов.

Борзенков:

— Ну суммы такие…

Однако Вдовина, который, как мы помним, захотел разобраться с развитием села за 90 миллионов рублей, сравнение с другими регионами не устроило:

В программе изначально было 2,4 триллиона рублей. Программа призвана изменить облик сельских территорий. Мы на 90 миллионов собираемся изменять облик сельских территорий комплексно? Ведь там и кадры, и жилье, там не просто дороги, газификация, там все направления. То есть программа призвана уменьшить отток людей из села, создать комфортные условия проживания. Это смехотворная сумма! 90 миллионов даже одному району не хватит. Давайте к правительству обращаться, почему нам такие маленькие деньги дают. За другие области пусть другие говорят. Но если мы такими темпами будем получать из федерального центра деньги…

Сергей Борзенков, догадавшийся, что 90 миллионов — это мало, и Вдовин будет на этом настаивать, решил «добавить», чтобы вопросов больше не возникало:

-Здесь еще дороги 494 миллиона — это всё наша программа. Это всего пятьсот миллионов. В текущем году у нас по дорогам шестьсот с копейками и плюс сто пять — по современному облику.

Вдовин:

— Я читаю справку, и здесь написано: «Комплексное развитие сельских территорий, постановление правительства Орловской области — предусмотрен 91 миллион рублей».

Шалимов:

91 миллион рублей — это там, где главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) является департамент сельского хозяйства. Там, где ГРБСом является департамент строительства, это еще 400 миллионов. Программа одна, ГРБС разные.

Однако «идеальные» сельские дороги и отсутствие всего остального Вдовина с толку не сбили:

— Напишите общую цифру, — заявил вице-спикер. — И дальше. Улучшение жилищных условий — 170 квадратных метров! Я думал, я ошибся, и там тысяча квадратных метров. Нет. Я не ошибся. 170 квадратных метров, я разделил на четыре семьи: сорок квадратных метров на семью. Это куда вы собираетесь семьи переселять по этой программе, на сорок квадратов?

Шалимов:

— Михаил Василич, это условия программы, это не наши требования.

Вдовин:

— Нет, подождите, какую семью вы собираетесь в сорок квадратных метров переселять? Это что за кликушество?

Шалимов:

— Ну, во-первых, там только частично субсидируется строительство жилья. И наша субсидия там составляет всего тридцать процентов. Все остальное все-таки должно исходить от самих людей.

Борзенков опять пришел на помощь Шалимову:

— Остальное — за счет внебюджетных, собственных и областных средств.

По кредитам, выданным Россельхозбанком, у нас совершенно другие цифры, где люди имеют возможность взять кредиты под ставку 2,7 процента.

Кредиты Вдовина тоже не воодушевили, и он продолжил:

— Профинансированы на 33 процента от лимита мероприятия по современному облику сельских территорий. Скоро пойдут дожди…

Шалимов:

— Работы ведутся, и никаких срывов не должно быть…

— У вас вся программа профинансирована на 41 процент от лимита, — упрекнул Вдовин.

Шалимов парировал:

— Ну а по стране — меньше тридцати.

Вдовин:

— Очень положительно!

Шалимов:

— Там работают люди, мы оперативно переводим им деньги, как только они предоставляют всю необходимую документацию.

Вдовин:

— Нет, смотрите, если убираем дороги, то 91 миллион остается, верно?

Шалимов:

— Да

Вдовин:

-Это катастрофически мало!

Борзенков (быстро сориентировавшись):

— Согласны.

Шалимов:

— Мало? Мало, Михаил Василич?

Вдовин:

— Мы цели программы таким образом не добьемся. Цель программы — остановить отток людей из села, создать условия для них.

Шалимов (наконец, догадавшись, что с Вдовиным проще согласиться):

-Михаил Василич, полностью вас поддерживаю, делаем все для того, чтобы увеличить объемы финансирования!

Недоумение по поводу «недоразвития» орловского села выразили и другие депутаты:

— Вроде сумма 90 миллионов — ну что это такое? Мы придем к тому, что некому их будет осваивать. Понятно, что миллионов сорок будут не освоены. Хотя бы как-то отладить… Они на следующий год ведь не переносятся?

Борзенков и Шалимов хором:

— Все будет освоено!

— Сто процентов?

— Сто процентов!

Борзенков:

— Я, например, не сомневаюсь, что все объекты будут завершены в сроки.

Почему в Свердловском районе одиннадцать проектов? А где остальные районы? — задали вопрос депутаты.

Шалимов объяснил:

К сожалению, не все районы принимают активное участие… Они активно подготовили проектно-сметную документацию и заявились… Собрать все районы… Предполагается проведение семинара, и показать на примере Свердловского района, как можно это все исполнять.

Что помешало департаменту сельского хозяйства, который отвечает за реализацию госпрограммы, провести такой семинар раньше, его руководитель, естественно, не сообщил.

Устойчивая деградация

Так что же заставило депутатов усомниться в успешности реализации программных мероприятий в текущем году? Ответ прост: полный провал действующей до 2020 года программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году.

Начнем с главного. За три последних года население Орловской области сократилось на 13749 человек, в том числе сельское население — на 4640 человек. Общая рождаемость в регионе сократилась с 7128 человек в 2017 году до 5982 – в 2019 году.

Число занятых в производстве также ежегодно сокращается. Даже в «драйвере» производства региональной экономики – секторе «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» численность занятых уменьшилась до 9 % с прежних 10,7%. Вероятно по этой причине, умышленно или нет, руководитель департамента сельского хозяйства Александр Шалимов и зампредседателя правительства по развитию АПК Сергей Борзенков в своих выступлениях не затронули тему промежуточных итогов реализации ведомственного проекта «Содействие занятости сельского населения», реализуемого в рамках «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях». На что, кстати, им и указал депутат Михаил Вдовин. Очевидно, он изучил основные направления и целевые показатели госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» гораздо лучше чиновников.

По какой-то причине Орловская область не заявлена и по направлению подпрограммы «Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами». Между тем, ряд регионов центрального Черноземья: Воронежская, Рязанская, Белгородская, Курская, Калужская, Тамбовская, Липецкая и другие области запланировали активное участие в целевой подготовке специалистов для АПК.

Чтобы привлечь специалистов на село, необходимо иметь, в том числе, и современное жилье. Орловская область и здесь в аутсайдерах. Депутатов удивили цифры по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Повторим, на эти цели в 2020 году выделено всего 5 млн 458,6 тыс. рублей, запланировано введение в эксплуатацию 170 квадратных метров жилья для четырех семей из Знаменского, Кромского, Свердловского и Колпнянского районов. Шалимов долго пытался убедить депутатов, что деньги по данному направлению выделяются не на строительство жилья, а на улучшение жилищных условий, как будто второе по логике противоречит первому или самой сути мероприятий программы.

Промолчали чиновники и о том, почему в регионе, где более 50% сельскохозяйственных земель принадлежит холдингам, крупным сельхозпредприятиям, нет совместных социальных проектов, в том числе в части жилищного строительства для селян.

Орловская область, одна из немногих в Черноземье, не заявилась по направлению: «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку». Подобные проекты успешно реализуются в Воронежской, Тамбовской, Рязанской и других областях одновременно с развитием инвестиционных программ. У Орловской области иные приоритеты: здесь комфортные условия создают для свиней, а не для людей. По крайней мере, строительство артезианских скважин для новых свинокомплексов ведется без всяких проблем, чего нельзя сказать об обеспечении питьевой водой сельских жителей. Так, в 2019 году в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» наши чиновники «осилили» провести по отчетам 3,1 км водопроводных сетей, по данным же Орелстата, всего в эксплуатацию в сельской местности было введено лишь 2,2 км водопроводов. В масштабах области, где изношенность водопроводных сетей более 70 % и где до сих пор есть территории без водопроводов, такие показатели можно считать нулевыми.

В 2020 году чиновники обещают построить два объекта водоснабжения в Орловском районе общей протяженностью 12 км с экономией для бюджета 4,5 млн рублей. Как отметил Шалимов, из-за того, что торги состоялись с опозданием, пока освоение средств составляет лишь 5,3%. К ноябрю объекты планируется сдать в эксплуатацию. Что ж, пока погода благоволит нерасторопным чиновникам в исполнении, прямо скажем, скромных обязательств. Но контролирует ли губернатор аграрной области исполнение программы? В этом есть большие сомнения, так как даже в прежние годы объемы по строительству и восстановлению водопроводных сетей были в три-пять раз больше.

По направлению газификации села наш регион еще со времен экс-губернатора Егора Строева исторически считался лидером в стране. Тем не менее, ряд сельских поселений до сих пор нуждается в строительстве газовых сетей. Однако темпы ввода в эксплуатацию газопроводов крайне низкие. По данным Орелстата, в 2019 году в сельской местности было введено в эксплуатацию всего 5,3 км газовых сетей, чиновники отчитались за 16,2 км. В текущем году запланировано четыре объекта по газификации протяженностью 15,9 км: в Залегощенском (2 объекта), Колпнянском и Мценском районах, 77 % объема работ профинансировано.

Что касается строительства на селе автомобильных дорог с твердым покрытием: как сообщает Орелстат, в 2019 году в Орловской области было введено в действие 14,7 км дорог общего пользования местного, регионального или межмуниципального значения. В текущем году планируется строительство шести автомобильных дорог общей протяженностью 16,82 км: по одной — в Орловском, Мценском, Краснозоренском районах, три — в Кромском районе. Напомним, главным распорядителем средств по данному направлению является департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. На текущий момент освоено всего 26% средств (общая запланированная сумма – 494 млн 069 тыс. рублей). При этом чиновники не уточнили, строятся ли дороги для селян, или же они предназначены для холдингов, разбивающих уже существующие трассы большегрузами.

Руководитель департамента сельского хозяйства проинформировал депутатов, что с 2020 года в регионе реализуются всего два проекта ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий»: «Комплексное развитие д. Еропкино-Большак Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области» (строительство водоснабжения в д. Еропкино-Большак и приобретение медицинского автомобиля для ФАП) и «Комплексное развитие Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области» (строительство многофункциональной спортивной площадки в д. Атяевка и приобретение автобуса для МБОУ «Вожовская средняя общеобразовательная школа им. С. М. Пузырева).

Но о более серьезных проблемах чиновник промолчал: о безработице, отсутствии достаточной квалифицированной медицинской помощи, проблемах с пассажирским автотранспортом, закрытием школ, развитием подсобных хозяйств граждан; ни слова не было сказано о сбыте сельхозпродукции, об ухудшающейся экологии. В прошлом году году в сельских поселениях области не введено в действие ни одного ФАПа, ни одного нового ученического места. Напротив, продолжалось закрытие школ и отмечалась нехватка медперсонала в фельдшерско-акушерских пунктах.

Депутаты возмутились не только объёмом средств, запланированных на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» — 91 991,8 тыс. рублей, из которых 54 658 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 23 859,8 тыс. рублей – областного бюджета, 3 614,3 тыс. рублей – средства местных бюджетов, 9 859,7 тыс. рублей – из внебюджетных источников. Аргументы чиновников, которые ссылаются на министерство и называют эти цифры «определенной победой», не показались им убедительными. Ведь достаточно зайти на сайт http://gp.specagro.ru/region/ и получить всю информацию о мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации в регионах страны в специальном справочнике.

Можно ли считать компетентными профильных чиновников, если они не вполне представляют, по каким критериям Минсельхоз отбирает проекты? Если им сложно в этом разобраться, то каково приходится самим «участникам» программы? Именно по этой причине далеко не все районы области принимают в ней участие. Так, в 2020 году Свердловский район оформил необходимую документацию по 11 объектам ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий», а всего их было утверждено 18, в том числе три в Троснянском районе, два — во Мценском, по одному — в Новодеревеньковском и Ливенском районах. По ним заключено всего 14 контрактов, девять из которых уже выполнены.

В общей сложности в программе «Комплексное развитие сельских территорий» участвуют порядка десяти районов области из 24.

Мало что меняется и в следующем году: по результатам рассмотрения и отбора проектов комплексного развития сельских территорий Минсельхозом России в список на 2021 год вошли четыре сельские территории Орловской области. Это деревни Аниканово и Толмачево Мценского района (12,1 млн рублей), деревня Хардиково Орловского района (55,7 млн рублей), село Бакланово Орловского района (23,7 млн рублей), Городищенское и Луначарское сельские поселения Урицкого района (6,7 млн рублей).

Предполагается, что в 2021 году на комплексное развитие четырех сельских территорий Орловской области направят в общей сложности 98,2 млн рублей. Всего же для участия в конкурсном отборе в Министерство сельского хозяйства были направлены девять проектов.

Чья вина в том, что от отдельных районов заявок с документацией не поступает вообще, либо они не соответствуют критериям отбора? В первую очередь — глав районов. Однако и курирующие АПК чиновники — Сергей Борзенков и Александр Шалимов, судя по их невнятным комментариям, и сами не очень хорошо разбираются в условиях программы. Зато и у тех, и у других отлично получается лоббировать интересы крупного агробизнеса. Не далее как 17 сентября, были внесены поправки в Закон Орловской области «О налоге на имущество организаций». В документе речь идёт о продлении на 1 год (до 31 декабря 2021 года) льготы по налогу на имущество. В перечень предприятий попали и организации, осуществляющие селекционно-гибридную работу по разведению племенных свиней – в виде освобождения от уплаты налога. Как объяснил чиновник регионального правительства Юрий Савкин, «пролонгация на 2021 год данной льготы предполагается в связи с реализацией в регионе крупного инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей таких организаций с 500 тыс. голов до 1 млн голов, включающего строительство трёх племенных репродукторов, трёх площадок откорма, строительство нового комбикормового завод и холодильного цеха. В реализацию данного проекта с 2017 года уже инвестировано более 7,5 миллиардов рублей, инвестиции текущего года составят 1,5 миллиардов рублей».

Согласитесь, инвестиции в свиней с инвестициями в человеческий капитал на селе не сопоставимы.

Наталья Зарубина