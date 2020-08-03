3 августа 2020



95 орловских выпускников получили стобалльные результаты по ЕГЭ

По информации руководителя областного департамента образования Татьяны Крымовой, в Орловской области по результатам основного периода проведения единого государственного экзамена насчитывается 110 стобалльных результатов у 95 участников ЕГЭ (15 участников получили по два стобалльных результата).

Из них: 56 – по русскому языку; 23 — по химии; 15 – по литературе; 4 – по информатике; 4 – по истории; 4 – по обществознанию; 1 – по математике профильного уровня; 1 – по физике; 1 – по биологии; 1 – по английскому языку.

 

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Опубликовано 03 Авг 2020 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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