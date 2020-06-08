8 июня 2020



97 новых случаев COVID-19 подтверждено в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 8 июня в регионе зарегистрировано 2967 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области  составило 1461 человек, выздоровели 1474 человека. 32 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время  COVID-19  подтвержден  у 1335 жителей Орла, 394 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 273 – в  Орловском районе,  102 – в Болховском районе, 71 – в Новодеревеньковском районе, 66 – в  Дмитровском районе, по 64 – в Урицком и Хотынецком районах,  61 – в Ливнах, 55 – в Свердловском районе, 53 – в Новосильском районе, 50 – в Шаблыкинском районе, 47 – в Знаменском районе, 44  – в  Глазуновском районе, 40 – в Верховском районе, 38 – в Покровском  районе, 27 – в Троснянском районе, 26 – в  Колпнянском районе, по 24 – в Залегощенском и Ливенском  районах, 23 – в Малоархангельском районе, 22 – в  Кромском  районе, 18 – в Должанском районе,  по 16 – в Краснозоренском и Корсаковском районах, 14 – в Сосковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловсой области и регионального департамента здравоохранения, информирует администрация Орловской области.

 

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Опубликовано 08 Июн 2020 в 15:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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