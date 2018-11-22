98-летний ветеран из Орла станет героем книги «Лица Победы»

98-летний житель Орловской области, ветеран Отечественной войны, награжденный орденом Красной звезды и медалью «За Отвагу», Абрам Израилевич Миркин станет героем книги «Лица Победы».

В иллюстрированную книгу войдет фотопортрет ветерана и рассказ о его боевых подвигах в годы войны.

Как сообщает региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы» и автор проекта «Лица Победы» Александр Юдин, «вся информация, собранная волонтерами проекта, будет проверяться через электронный банк документов Центрального архива Министерства обороны РФ. Документы которые были рассекречены в юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войны, а именно наградные листы с описанием личного подвига участников Великой Отечественной войны, будут являться содержательной частью книги.»

Книгу «Лица Победы» вручат ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы в качестве подарка, а также будут передавать в местные музеи боевой славы.

Проект «Лица Победы» реализуется совместно с ГТРК «Башкортостан» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Фондом поддержки гражданского общества, сообщает пресс-служба ОГУ им. Тургенева.