22 ноября 2018



98-летний ветеран из Орла станет героем книги «Лица Победы»

98-летний житель Орловской области, ветеран Отечественной войны, награжденный орденом Красной звезды и медалью «За Отвагу», Абрам Израилевич Миркин станет героем книги «Лица Победы».

В иллюстрированную книгу войдет фотопортрет ветерана и рассказ о его боевых подвигах в годы войны.

Как сообщает региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы» и автор проекта «Лица Победы» Александр Юдин, «вся информация, собранная волонтерами проекта, будет проверяться через электронный банк документов Центрального архива Министерства обороны РФ. Документы которые были рассекречены в юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войны, а именно наградные листы с описанием личного подвига участников Великой Отечественной войны, будут являться содержательной частью книги.»

Книгу «Лица Победы» вручат ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы в качестве подарка, а также будут передавать в местные музеи боевой славы.

Проект «Лица Победы» реализуется совместно с ГТРК «Башкортостан» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Фондом поддержки гражданского общества, сообщает пресс-служба ОГУ им. Тургенева.

 

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Опубликовано 22 Ноя 2018 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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