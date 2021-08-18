А что, так можно было?

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Татьяна Филева, главный редактор газеты «Орловская среда»

№28 (652) от 18 августа 2021 г.

На днях директор Орловского военно-исторического музея Сергей Широков выступил с интересным предложением. На своей странице в соцсети ВК он предложил кандидатам в депутаты пройти проверку на честность, то есть протестироваться на полиграфе. И начать, по мнению Широкова, следует с кандидатов, идущих на выборы под знаменами «Единой России».

«Полиграф – смертельная угроза для непорядочных чиновников, депутатов, представителей различных ветвей власти в стране, а также для всех жуликов и воров в различном обличье. Есть очень действенное средство, позволяющее максимально ограничить проникновение во власть различного рода проходимцев и граждан, желающих обогатиться за счёт своего служебного положения, — пишет Широков в своем посте. — И это средство – полиграф, известный также как детектор лжи.

…Попробуйте без тестирования на полиграфе устроиться на работу в государственные силовые структуры или серьёзные коммерческие организации. Не получится. А попасть во власти разного уровня, вплоть до президентского кресла – пожалуйста. Вот вам открытая лазейка для уголовников, коррупционеров и всякого рода жулья.

Так, что, получается, силовики – глупы и играют в детектор просто так?

Нет, честный человек во власти – вопрос, прежде всего государственной безопасности, гарантирующий достойную жизнь для всего нашего народа, а не для небольшого количества бессовестных богатеев.

…Скоро очередные выборы. Считаю, что все наши кандидаты в депутаты Государственной думы, областного совета и ниже должны «привиться» полиграфом, и результаты этих исследований должны быть преданы огласке. Публичный человек должен быть максимально во всем открытым, за исключением личной жизни. Если человек честен, его это страшить не должно.

Никаких противопоказаний к применению полиграфа нет. Эта процедура похожа на снятие кардиограммы, только занимает больше времени.

Народ должен знать, с какой целью тот или иной человек идёт в депутаты, а если он до выборов уже являлся им, то и какую пользу он принёс обществу, а какую себе лично.

Первым в нашей области должен показать пример общения с полиграфом самый честный и порядочный депутат – Музалевский Л.С., а затем и другие депутаты, и кандидаты в депутаты от «Единой России», — считает Сергей Широков. — Прошу прощения у представителей других партий, но пока «Единая Россия» – партия в стране № 1, то и её депутатам надо первыми показать пример и уровень своей порядочности и патриотизма.

А так, можно и без очереди, милости просим всех кандидатов в депутаты пообщаться с полиграфом…».

Как журналист и как гражданин я полностью поддерживаю инициативу уважаемого директора музея. Более того, в компанию к самому честному и порядочному депутату Музалевскому предлагаю включить не менее честную и порядочную госпожу Морозову – директора Орловского театра кукол, победительницу праймериз «Единой России» и кандидата в депутаты Госдумы по списку «Единой России» (региональная группа №33, Калужская и Орловская область). Правда, я бы не стала тестировать Екатерину Владимировну на предмет того, с какой целью она идет в депутаты. Первым делом я бы спросила (а полиграф проверил бы честность ответа), с какой целью сама Екатерина Владимировна, а равно и ее подчиненные – артисты театра – на прошлой неделе посещали Орловский тубдиспансер.

Дело в том, что как раз на прошлой неделе на официальной странице театра кукол была опубликована подборка фотографий (см. ниже), где директор и артисты Орловского театра кукол (между прочим, государственного учреждения культуры) запечатлены в актовом зале противотуберкулезного диспансера, а Екатерина Морозова так даже и на трибуне.

И ладно бы, что в зале сидят вовсе не дети (что было бы логично, если бы артисты детского театра приехали к маленьким пациентам диспансера), а медперсонал, и что это происходит в рабочий день. И даже на то, что в тубдиспансер, где лечатся больные с коронавирусной инфекцией, посетителей вообще-то не пускают, можно было бы закрыть глаза (театр кукол, кстати, отчитался почти о поголовных прививках сотрудников). Но… то ли сама Екатерина Владимировна, то ли несмышленые администраторы сайта допустили ужасную ошибку, опубликовав сопроводительный текст к фото. Сначала он выглядел так: «В рамках предвыборной компании наш театр был приглашен в бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области Орловский противотуберкулезный диспансер! Всегда рады быть гостями на любых площадках!» (орфография и пунктуация сохранены).

За 15-летнюю журналистскую практику я, конечно, повидала многое. Но такой, как бы это выразиться поделикатнее — безбашенности что ли давненько видеть не приходилось. Поэтому первым делом в комментариях поинтересовалась, каким образом сотрудники государственного учреждения культуры вообще что-то могли делать «в рамках предвыборной кампании». И даже предположила, уж не нарушали ли они часом избирательное законодательство? Увы, ответа не последовало. Зато последовала реакция: сначала из записи убрали фразу про предвыборную кампанию, а когда я, опять не удержавшись, сообщила, что сделала скриншоты, запись удалили вообще. Поэтому и хочется спросить уважаемую Екатерину Владимировну, что все-таки она, руководитель театра и кандидат в депутаты, делала в тубдипансере вместе со своими подчиненными? О чем вещала медикам с трибуны? И спросить именно через полиграф. Или, на худой конец, через избирком и прокуратуру. А лично от себя, уже без всяких полиграфов, я бы поинтересовалась природой той самой безбашенности: уважаемая Екатерина Владимировна, вы действительно думаете, что так можно было?