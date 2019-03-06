… А до деревни той добраться нелегко





№8 (545) от 6 марта 2019 г.

Жители улицы Молодежной деревни Ледно Урицкого района — всего более двухсот человек — на протяжении многих лет страдают из-за отсутствия дороги и освещения. На работу, в школу и детский сад взрослые и дети вынуждены добираться в темноте и непролазной грязи, кроме того, к домам в случае экстренной необходимости не может подъехать ни скорая, ни пожарная машины. Утопающая в грязи деревня Ледно находится в пятнадцати километрах от Орла и в нескольких километрах — от райцентра Нарышкино.

Местной властью проблема отсутствия дороги из года в год игнорируется, областная власть ссылается на местную. Жители деревни ведут переписку с чиновниками и депутатами, заведомо зная, что ситуация не изменится. Отчаявшись, жители написали обращение в редакцию «Орловской среды».

«Откуда самоуправление деньги возьмет?»

«На протяжении длительного времени мы, жители деревни Ледно, лишены возможности свободно перемещаться в границах населенного пункта, в том числе по улице Молодежная. Дорога по улице Молодежная имеет застой воды, раскисшее дорожное покрытие в межсезонье. Эти обстоятельства создают реальную угрозу для жизни и здоровья жителей и безопасности их имущества, поскольку препятствуют проезду машин, скорой помощи, пожарной, газовой служб. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций ни одна спецслужба по улице проехать не сможет, и своевременная помощь не будет оказана. Причиной тому будет аварийное состояние дорожного покрытия проезжей части улицы. Такое уже было: заболел ребенок, вызвали «скорую». Не доехав до дома, машина «скорой» перевернулась, позвонили в МЧС, там ответили, что, если «скорая» не проехала, значит, и они не смогут. Закутав ребенка, которому становилось все хуже, в одеяло, на руках через поле принесли его к другой «скорой».

На нашей улице 82 дома, 205 жителей, из них тридцать детей. На работу и в школу добираемся в темноте по колено в грязи. Детишек в садик носим на руках, так как с колясками проехать невозможно.

Требования о ремонте дороги мы предъявляли главе сельского поселения. Нам сообщили, что дорога грейдировалась. После грейдирования даже слой травы с обочины сняли, жители ходили по деревне и укладывали камни, которые грейдер вывернул. Дорога стала настоящим месивом.

Безрезультатно обращались к депутату местного самоуправления Герасиковой. Обращались к губернатору Орловской области А.Клычкову, но ответ получили из департамента строительства. Нам ответили, что данный вопрос относится к компетенции органов местного самоуправления. Только не сообщили, где это самоуправление возьмет деньги.

После личного обращения в департамент строительства к Д. Блохину нам ответили, что при наличии дополнительного финансирования администрацией Урицкого района будет рассмотрен вопрос о включении указанного объекта в муниципальную программу дорожных работ на 2019-2020 годы.

Мы дважды отправляли видеообращение на прямую линию президенту. Это обращение перенаправили бывшему губернатору Потомскому и нынешнему — Клычкову. Ответа не было и нет.

Администрация Урицкого района сообщила нам, что программные мероприятия сформированы … с учетом прогноза поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и дополнительного финансирования на 2019-2020 годы.

В настоящее время строительство, ремонт дороги по ул. Молодежная в Ледно не планируется. Удивляет нас, жителей, одно. НДС повысили на два процента, а стоимость дороги за месяц выросла на 50 процентов. В декабре 2018 года по сметной документации дорога стоила 4,2 млн рублей, а в январе 2019 года — якобы стоит уже 6,5 миллиона. Оказывается, у нас инфляция 50 процентов?».

Асфальт — для инвесторов, дорожное месиво — для людей

Тем временем, официальный портал Орловской области сообщает, что в 2019 году на развитие орловского села будет направлено свыше

3,5 млрд рублей, из которых 555 млн рублей выделят для реализации госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области». Кроме того, более 3 млрд рублей область получит в рамках участия в национальных проектах.

Основные суммы запланированы на строительство дорог. Итак, деньги должны направляться на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Общественно значимые объекты — это почтовые отделения, школы, детские сады, больницы, поликлиники, магазины и т. д., в том числе кладбища, мемориалы.

Попробуем понять, что в приоритете у чиновников. Ответ на поверхности: в перечне объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог на 2015 — 2018 годы в приложении к госпрограмме

«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» на долю только одной крупной инвестиционной компании приходится практически треть построенных за четыре года километров дорог.

Фермы инвестиционных компаний, безусловно, нуждаются в оборудовании подъездными путями, но и о самих жителях забывать не стоит. Агрохолдинги буквально добивают построенные ещё в советское время и сохранившиеся дороги своей тяжелой техникой. Так было в Болховском, в Кромском, в Залегощенском и ряде других районов: 300– 500-сильные тракторы, КАМАЗы и груженые с верхом тонары, проехав несколько раз по местным грунтовым дорогам, превращали их в месиво. Эти дороги стали непригодны для передвижения школьных автобусов, «скорых», пожарных автомобилей , машин с продуктами.

Соблюдается ли разумный баланс между первоочередным удовлетворением социальных запросов сельских жителей и хозяйствующих субъектов? Очевидно, что нет. Преференции крупным предприятиям превращают госпрограмму в инструмент сопровождения инвестиционных проектов, а не в средство решения накопившихся социальных проблем села.

Очевидно также, что отдельные чиновники и руководители компаний не сопоставляют «сельские территории» и проживающих на этих территориях жителей, по той причине, что им требуются исключительно никем не обремененные земли как основное средство производства для извлечения прибыли.

Именно для таких управленцев напоминаем высказывание президента РФ Владимира Путина в обращении к Федеральному собранию РФ: «Ключевым долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание правительства, необходимо уже в этом году принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года».

К сожалению, рассчитывать на эффективное расходование средств, которые будут направлены на ремонт сельских дорог в 2019 году, не приходится. Объясним почему: когда в 2016 году Правительство РФ распределило 6,8 млрд рублей на сельские дороги между 58 субъектами, и Орловская область получила наибольшую субсидию в ЦФО — 323971,4 тыс. рублей, селяне воспряли духом.

Но уже в 2018 году, после проверки использования субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Орловской областей в 2015 – 2016 годах, а также истекшем периоде 2017 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», стало ясно, что повода для радости нет.

Счетная палата пришла к выводу, что мероприятия по строительству автомобильных дорог не оказывают существенного влияния на повышение уровня доступности населения сельских территорий к объектам здравоохранения, образования, культуры и другим общественно значимым объектам.

Результаты контрольного мероприятия были рассмотрены на заседании коллегии Счетной палаты РФ под председательством Голиковой Т.А. В заседании коллегии приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Левин И.И. и бывший первый заместитель председателя правительства Орловской области Мишанов А.В.

Общий объем проверенных средств составил – 598488,6 тыс. рублей, в том числе, средства федерального бюджета 389130,3 тыс. рублей и средства областного бюджета 209358,3 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия выявлено нарушений на общую сумму 83 843,55 тыс. рублей, в том числе:

— объем оплаченных работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, содержащие признаки нецелевого использования бюджетных средств – 52 320,8 тыс. рублей;

-наличие признаков ущерба федеральному бюджету и бюджету Орловской области на сумму 791,2 тыс. рублей;

— неэффективное использование бюджетных средств – 30 731,55 тыс. рублей;

Также в ходе контрольного мероприятия выявлено нарушений в сфере закупок на сумму 811 962,06 тыс. рублей.

После таких выводов компетентных органов возникает вопрос: способны ли нынешние чиновники проводить политику сохранения и укрепления муниципальных районов в условиях демографических изменений через повышение качества жизни в сельской местности?

И кто кроме самих чиновников должен налаживать сотрудничество между хозяйствующими субъектами и местными жителями, думать о комплексном развитии сельских территорий, сокращать разрыв между высокотехнологичными процессами и сельской нищетой?

Наталья Зарубина