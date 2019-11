«А НЕ ПРОВЕРИТЬ ЛИ НАМ ГЕНПРОКУРАТУРУ?» — СПРОСИЛ ГУБЕРНАТОР

№38 (575) от 13 ноября 2019 г.

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

В прошлом выпуске совместного проекта «Орловской среды» и Агентства федеральных расследований FLB.RU «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» мы делились с читателями некоторыми подробностями богатой биографии уволенного с госслужбы и неожиданно объявившего себя «куратором от Администрации Орловской области» гражданина Украины Волошина Артура Александровича. В заключительной части материала мы поставили несколько вопросов, на которые мог бы ответить столь близко к сердцу воспринявший события вокруг своего экс-советника губернатор Андрей Евгеньевич Клычков. Но, как это уже повелось, мы никаких комментариев от него не услышали. Зато прочитали информацию о том, что Президент России объявил Клычкову благодарность. Не за Волошина, конечно. И не за Блохина с компанией. И не за мосты и фонтаны. Да и вообще не за какие-то достижения в социально-экономическом развитии вверенного ему региона – Орловской области. Клычков награжден за «активное участие в общественно-политической жизни российского общества». И вручал ему грамоту не Путин. И не глава администрации Антон Вайно. Документ был получен из рук Сергея Кириенко на семинаре-совещании по подготовке к Госсовету. Кто хоть чуть-чуть разбирается в особенностях церемоний награждения, тот прекрасно понимает, что вручение благодарности в городе Светлогорске Калининградской области – это событие, отнюдь не равноценное вручению аналогичного документа в Кремле. А вручение в Калининградской области благодарности губернатору – уроженцу Калининградской области — многое объясняет. Добавить тут нечего, тем более что тема расширенного заседания Президиума Госсовета была обозначена так: «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Благодарность Клычкову уж точно вручили не за «достижения» в сфере здравоохранения Орловской области. Они слишком хорошо нам всем известны…

УКРАИНСКИЙ «СЫН ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА»

Летом нынешнего года, когда Артур Александрович Волошин только-только появился в сером здании на площади Ленина в качестве советника губернатора, был запущен слух о том, что у Клычкова наконец появился в «обойме» родственник одного из бывших чиновников первого уровня.

Личность нового советника, весьма близкого к губернатору, заинтересовала и кадровиков (нам известно, что один из них наотрез отказался визировать документы Волошина), и сотрудников правоохранительных структур. Никаких официальных «окриков» из «серого дома» не последовало, но было запущено в оборот сразу несколько вариантов слухов о том, что у Волошина есть родственные связи с одним из «бывших». Такие слухи «поддерживались» передаваемыми из уст в уста ссылками на информацию из каких-то СМИ и интернет-источников. Вот пример: «Артур Волошин – человек с сомнительной репутацией, гражданин Украины, выдающий себя порой за родственника бывшего руководителя администрации Президента РФ Волошина А. С. Также, по сведениям некоторых сотрудников Сбербанка, этот человек не раз позиционировал себя тем, кто может решить любой вопрос на уровне Германа Грефа».

https://sberbank.uef.ru/filchenkov-fedor-leonidovich-sberbank/ .

Артур Волошин собственной персоной

Все чаще в контексте звучало имя бывшего руководителя Администрации Президента России Александра Стальевича Волошина. Ведь «клычковский» Волошин — он Александрович! В Орле часто принято верить людям на слово, но когда слухи касаются уважаемых и заслуженных людей, то принимать их безоглядно на веру нельзя. Конечно, мы могли бы попросить комментарий у уважаемого Александра Стальевича, спросив его: «А не ваш ли это сын – главный советник губернатора Клычкова, монополизировавший международную экономическую активность региональных властей?» Но мы знали, какой ответ получим, поскольку у «того» Волошина первый сын Илья родился в 1976 году, а остальные дети уже после 1995 года. Появившийся на свет в Харькове в 1989 году Артур Волошин уж никак не мог быть сыном Александра Стальевича, который в это время трудился в должности заместителя заведующего отделом исследований текущей конъюнктуры Всесоюзного HYPERLINK «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82″научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ), находившегося не в Харькове, а в Москве на ул. Пудовкина.

Александр Стальевич Волошин между Путиным и Ельциным

Мы можем с полной достоверностью проинформировать читателей о том, что родной отец (есть еще и отчим) Артура Волошина — Александр Волошин – не имеет отношения к бывшим и настоящим сотрудникам президентской администрации. Также он не имеет и высшего образования, зато в миграционной службе сообщили, что у него есть профессиональная квалификация «буфетчик». Был он гражданином СССР, потом Украины, а с 2016 или 2017 года в ходе реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получил российское гражданство в одном из приоритетных регионов – Калининградской области. В качестве профессии для самостоятельного трудоустройства (требование программы), насколько нам известно, он заявил профессию «водитель».

О других родственниках Артура Волошина и его возможностях «решать проблемы» мы поговорим ниже, а пока давайте изучим трудовой путь Артура Александровича.

СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ – ПОЛТОРА ГОДА

Так активно стремившийся получить российское гражданство Артур Волошин на самом деле его уже имел. Дело в том, что, родившись в Харькове, он прожил там совсем недолго. Уже в семилетнем возрасте он стал первоклассником московской средней общеобразовательной школы № 1232 с углубленным изучением иностранного языка. «Ну и что здесь особенного?» — спросит пытливый читатель. А «особенного» тут достаточно. Эта школа, построенная в 1963 году, расположена по адресу Кутузовский проспект, д. 28. Отметим, что этот дом — следующий за «брежневским» домом № 26. В советские времена это была спецшкола №27, в которой учились и правнучка Брежнева, и дети Юрия Чурбанова от первого брака, и сын министра внутренних дел Щелокова Игорь. В этой школе, кстати, учился и популярный телеведущий Владимир Соловьев.

Последние два года Артур Волошин учился в другой школе, тоже на Кутузовском, уже менее известной. Ее он и закончил в 2006 году. На этом завершилось российское образование бывшего советника губернатора Клычкова.

В апреле 2007 года Артура Александровича должны были призвать в армию, но сделать этого никак не удавалось. Насколько нам известно, Волошин тогда спешно получил украинское гражданство по праву рождения, а о российском паспорте предпочел забыть. Срок действия этого документа истек в 2009 году, и будущий российский госслужащий решил его не менять. С украинским паспортом в армию его забрать не могли. Правда, как говорят силовики, свой отказ менять паспорт Волошин аргументировал не стремлением «откосить» от армии, а тем, что с украинским паспортом ему было легче поступить в Университет Вестминстера в городе Лондоне, поскольку у абитуриента из Незалежной появлялось знание еще одного иностранного языка – русского. В сентябре 2008 года начались суровые студенческие будни. За пять лет (столько обычно учатся студенты в России) Волошин получил три образования — бакалавра, магистра и аспиранта – в трех разных лондонских вузах. При всем этом он с февраля 2011 года работал в различных компаниях. Разобраться в его должностях, а тем более проверить достоверность приведенных им сведений – задача крайне сложная. Адреса – Лондон, Гонконг, Греция, Люксембург. Мест работы по крайней мере пять (ни в одной из названных им компаний нам не удалось найти следов его присутствия, во всяком случае в открытых источниках). Должности – супер! Трейдер, затем сразу вице-президент – руководитель блока «Финансы и инвестиции», потом первый заместитель председателя правления (это в Macht Global). А параллельно член наблюдательного совета, заместитель председателя совета директоров, член совета директоров в других фирмах.

Welcome to Companies in the UK

ARTUR VOLOSHYN

Overview

Total number of appointments 1, 1 active appointments

MILOIL LIMITED

Correspondence address

199 KNIGHTSBRIDGE, LONDON, UNITED KINGDOM, SW7 1RH

Role ACTIVE

Director

Date of birth

April 1989

Appointed on

12 January 2015

Nationality

RUSSIAN

Occupation

DIRECTOR

MILOIL LIMITED

Company number 09384719

Карточка компании Minoil Limited, Артур Волошин «забыл» указать ее в анкете. В Англии в 2015 году с одним лишь украинским паспортом он указывал гражданство: «Russian». Недоработка английской разведки?

Следов Волошина в этих фирмах мы не нашли, зато появилась информация, что он в 2017 году полгода работал в некой фирме TMCI International LTD, в которой якобы получил в качестве зарплаты более 4 000 000 евро. А еще он почему-то забыл указать, что в 2015-2016 годах являлся директором фирмы MILOILHYPERLINK «https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/miloil» HYPERLINK «https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/miloil»LIMITED , дислоцировавшейся в Великобритании. httpsHYPERLINK «https://www.companiesintheuk.co.uk/people/ARTUR-VOLOSHYN/16425600 Так что не все, ох не все нам (а также орловским кадровикам и правоохранительным органам) известно о бурной трудовой деятельности этого господина.

КАК СТАТЬ РЯДОВЫМ В 28 ЛЕТ, НИ ДНЯ НЕ ПРОСЛУЖИВ В АРМИИ?

Вообще-то российское гражданство давать Волошину было нельзя. Мы расследовали всю цепочку его игрищ с российскими и украинскими паспортами и выяснили, что Волошина совершенно правильно признали не приобретшим гражданство России в законном порядке, поскольку законы, нормы и правила, касающиеся вступления в гражданство, были им и сотрудниками миграционных служб нарушены – и неоднократно.

Бизнесмен Федор Фильченков и мать Артура Волошина Елена не любят публичности. Это их единственное опубликованное фото. 2012 год. http://rdh.ru/menu/events/19297-prezentatsija-knigi-arhitektora-tatjany-mironovoj/

Вкратце история такая. До 1991 года Артур Волошин был гражданином СССР. С территории Украины он уехал в детском возрасте и жил в Москве с матерью Еленой Волошиной и отчимом Федором Фильченковым. В 2004 году в 14-летнем возрасте он получил общегражданский российский паспорт (заграничный ему выправили за три года до этого). Через четыре года, как мы уже отмечали, Волошин «забыл» о российском гражданстве и получил гражданство Украины, общегражданский украинский паспорт, а 14 сентября 2008 года ему в Посольстве Украины в Москве выдали заграничный паспорт. Волошина нисколько не смущало, что 14 апреля 2009 года срок действия российского общегражданского паспорта у него истек. Долгих восемь лет его данный вопрос вообще не волновал. Украинские документы давали ему полную возможность передвигаться по миру. В предыдущей части нашего расследования мы задавали вопрос: почему гражданин Украины Волошин при поступлении на работу не указал, что в 2015-2016 годах являлся директором фирмы MILOILHYPERLINK «https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/miloil» HYPERLINK «https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/miloil»LIMITED ? Не потому ли, что в опубликованном паспорте компании его национальная принадлежность указана как «Russian»? И это при недействительном с 2009 года российском паспорте! httpsHYPERLINK «https://www.companiesintheuk.co.uk/people/ARTUR-VOLOSHYN/16425600

В 2017 году, когда биологический отец Артура Александровича буфетчик Александр Волошин по государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получил гражданство в Калининграде, его сын, который, как утверждают компетентные люди, общался с ним лишь эпизодически, вдруг воспылал желанием воссоединиться с родными и жить в Калининградской области. И 16 ноября получил российский паспорт № 2ХХ7 6ХХХХ7, а потом два загранпаспорта № 7ХХХХХХХ5 (выдан 8 декабря 2017 г. ФМС в Калининграде) и № 5ХХХХХХХ6 (выдан 15 января 2018 г. МИД России). Волошин также оформил себе военный билет, водительские права и даже страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № 200-ХХХ-ХХХ 17! И это при том, что 22 ноября 2017 года Волошиным А.А. в ОВМ МО МВД «Багратионовский» Калининградской области подано письменное уведомление о наличии иного гражданства (гражданство Республики Украина) и выданном ему 03.07.2017 паспорте гражданина Украины № FG 7ХХХ9 сроком действия до 03.07.2027.

Это первое и главное нарушение. Второе – многолетнее проживание на территории России с недействительным паспортом. В соответствии со ст. 19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации Волошин должен был получить административное взыскание – штраф от 2 до 3 тысяч рублей. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4945d985a14884048b5ab1caa49077aa6d0525a2/ Почему его не оштрафовали, сейчас выясняют оперативники. Ведь «наличие факта привлечения к административной ответственности за нарушение в сфере миграционного законодательства» влечет за собой решение о несоответствии кандидата на участие в программе переселения. Равно как и «наличие признаков, указывающих на отсутствие у заявителя и (или) членов его семьи намерений постоянно проживать и заниматься трудовой деятельностью на территории Калининградской области». https://gov39.ru/grazhdanam/programma-pereseleniya.php

Мы знаем, что Волошин уж точно не собирался жить и работать в Калининграде, поскольку с сентября 2017 года, еще не получив гражданства России, он уже стал Председателем Совета «Экспо-2025 Екатеринбург», АНО «Заявочный комитет ЭСКПО-2025» и гендиректором фонда «ЭСКПО-2025», который учредил его отчим Федор Фильченков.

А еще Волошину было нужно определить свое отношение к воинской обязанности. И он, «откосив» от армии, просрочив паспорт и будучи гражданином Украины, ухитрился встать на воинский учет. Проделал этот абсолютно противозаконный трюк военный комиссариат городов Багратионовска и Правдинска, Багратионовского и Правдинского районов Калининградской области, издав соответствующий приказ 24 ноября 2017 года. Сейчас этот приказ признан незаконным, а в отношении должностных лиц военкомата ведется прокурорская проверка.

У правоохранительных органов с каждым днем возникает все больше и больше вопросов к Волошину. И это не только вопросы, связанные с его возможной работой на не самые дружественные структуры зарубежных государств. Дело касается и простых вроде бы вещей. Например, правильности заполнения анкетной статьи относительно наличия родственников, проживающих за границей. Если верить показаниям Волошина, то он, его мать, а также двое рожденных во Франции братьев живут в одной квартире в доме на Карамышевской набережной в Москве. Его мать уже лет семь назад указывала в качестве места своего проживания Монте-Карло. Конечно, в соцсетях люди частенько приписывают себе «красивое» место жительства, но вряд ли верная спутница весьма состоятельного бизнесмена Федора Фильченкова, соучредителя ООО «Регионэнергосервис», ООО «Спецэнергоинжиниринг», учредителя до сих пор действующего фонда «ЭСКПО-2025», будет это делать…

КОРОЛЯ «СДЕЛАЕТ» СВИТА, ИЛИ ПОКА ОБОЙДЕТСЯ?

Вообще неразборчивость в связях – очень нехорошее качество как для обычных граждан, для которых это чревато малоприятными, а иногда и смертельными заболеваниями, так и для политиков, для которых она может привести к самому плачевному итогу – от отставки до скамьи подсудимых.

На Орловщине помнят кадровую вакханалию времен коммуниста Потомского, когда появлялись и очень быстро «самоликвидировались» заместители Потомского «блестящий экономист» Бабкин, «толковый человек» Рявкин, «посланный богом» Оздоев, «главный по инвестициям» Сергей Филатов. А какие замечательные личности составляли «ближний круг» Потомского! Трижды судимый Михаил Соколовский, который хотя и не занимал официальных постов, но, подобно нынешнему Волошину, то возил Потомского к сербскому патриарху при посредничестве авторитетного бизнесмена Гелы Валиева, то сватал (и сосватал) нам памятник Ивану Грозному, тому самому, которого Потомский вместе с сыном отправлял в Петербург. А были ведь еще Макарчук с неснятой судимостью, друг и однокашник Потомского Ерш, арестованный прямо на рабочем месте и получивший 9,5 лет лишения свободы, «большой специалист» Кулик, задолжавший кому-то 25 миллионов рублей. Были еще и привезенные в Орел двоюродные братья Багдасаровы, родственники по линии жены (Агабабов и Вермиишян), Мнацаканов, одиозные Синягов и Аржанов, ведавшие у Потомского госимуществом и кадрами.

В эту компанию гармонично вписались тщательно и любовно сохраняемые Андреем Клычковым Вадим Тарасов, путешествовавший вместе с Волошиным, и Денис Блохин, в отношении которого расследуется уголовное дело. При Клычкове серьезно проявили себя и Залогин с Гаврилиной, сделавшие орловскую медицину и соцзащиту притчей во языцех и объектом негативного внимания федеральных и региональных СМИ.

А тут еще и помощники с советниками. Мало того, что их у Клычкова на начало августа 2019 года числилось 37 человек (хотя большинство из них – нештатные), но в число штатных вошел такой забористый кадр, как Волошин, который в принципе способен утянуть за собой на дно кого угодно…

Вы спросите, а почему в заголовке статьи поставлен такой странный тезис? Ответ прост. Клычков две недели держал у себя представление прокуратуры, хотя должен был действовать незамедлительно. Он дал задание «проверять». Неужели он не знал, что проверка Волошина инициирована Генпрокуратурой, причем на уровне заместителя первого лица? И то, что главное надзорное ведомство уже получило и одобрило результаты проверки? Кого он будет «проверять» следующим? Неужели главу государства?