А Сбербанк денег не давал…

№33 (570) от 25 сентября 2019 г.

Пресловутые 150 миллионов, выделенные Сбербанком на обустройство фонтана в сквере Ермолова, вокруг которого в Орле в последнее время было сломано столько копий, оказались… мифом. Никаких денег на фонтан Сбербанк не выделял. Об этом сообщил депутату Орловского горсовета Сергею Елесину заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов.

Вопрос о настоящем и будущем сквера Ермолова обсуждался на заседании комитета по строительству Орловского горсовета, проходившем 19 сентября. На тот момент ни депутат Елесин, ни его коллеги не были в курсе, что решение о выделении 150 миллионов на фонтан ПАО Сбербанк не приняло. Думаем, чиновники городской администрации об этом тоже не знали. Поэтому, отвечая на вопрос депутата Елесина, что сейчас происходит со сквером, представители мэрии заявили, что сейчас готовится некая концепция. На следующий вопрос: кем готовится эта концепция? – последовал загадочный ответ: «господин Горлов там участвует, Шаренкова…». На просьбу уточнить, какой конкретно орган исполнительной власти выступал заказчиком проекта, последовала минутная заминка и невнятный ответ, что никто конкретно заказчиком проекта не является (!). Кто-то что-то где-то делает.

Еще интереснее стало, когда речь зашла про финансирование проектных работ (а проектирование, напомним, очень дорогое удовольствие и должно также проходить процедуры публичного согласования, ведь желающих получить деньги за разработку проекта довольно много). Ответ был все в том же стиле: существует некая проектная организация (название которой так и не прозвучало), и она НА СВОИ ДЕНЬГИ по собственной же инициативе занимается разработкой проекта преобразования сквера Ермолова. Дальше выяснилось, что существует и некая дорожная карта, и там якобы все по шагам прописано. При этом о содержании этой карты депутатам ничего не известно, поэтому они попросили предоставить им этот документ к сентябрьской сессии.

Сергей Елесин напомнил, что прежде чем менять архитектурный облик одного из центральных знаковых мест города, необходимо было провести конкурс по отбору проектной организации. По крайней мере, стало бы понятно, есть ли у исполнителей достаточная квалификация, чтобы справиться с поставленной задачей. По факту все прошло на удивление кулуарно: никто нигде и ничего не объявлял. Это, пожалуй, самая лучшая иллюстрация поговорки «деньги любят тишину».

Депутатам также пояснили, что ждет часть автомобильной дороги вдоль сквера, которую то планировали перекрыть и сделать участок полностью пешеходным, то обещали не трогать. Как выяснилось, прошли консультации с дорожниками, по результатам которых будет подготовлено проектное предложение, которое опять же обещали представить общественности. Более того, перед вынесением на обсуждение жителей этот проект обещали рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения. Ведь если специалисты скажут экспертное «нет», то и обсуждать проект нет никакого смысла.

И вишенка на торте: после всех скандалов, пикетов и митингов против изменения облика сквера власти наконец-то решили провести историко-культурную экспертизу. В ее состав обещали включить троих аттестованных экспертов (к сожалению, в Орле ни одного специалиста такого профиля нет). Как сообщил председатель комитета Владимир Строев, эти эксперты и примут решение о дальнейшей судьбе сквера.

Впрочем, теперь, когда выяснилось, что денег от Сбербанка нет, все эти «благие» намерения могут остаться нереализованными. И это, несомненно, будет настоящим благом для города и его жителей.

Сергей Миляхин

Комментирует депутат Орловского городского совета Сергей Елесин:

В августе, накануне заседания комитета по строительству, на которое был вынесен проект предстоящих преобразований в сквере Ермолова, я обратился во все инстанции — от прокуратуры до Сбербанка. Я написал запрос на имя Германа Грефа, чтобы узнать, выделялись ли целевые деньги на проекты в Орле? К сожалению, я получил ответ уже после сентябрьского заседания комитета. И в этом официальном ответе говорится, что пока РЕШЕНИЕ об оказании благотворительной помощи на строительство фонтана в Орловской области НЕ ПРИНЯТО. То есть как я понимаю, сейчас обоснование всего, что творится вокруг сквера, это лишь слова. И непонятно, какие договоренности имел в виду Андрей Клычков, выступая за строительство фонтана. Вероятно, как я понимаю, речь идет лишь о каких-то устных договоренностях, которые никакими бумагами не подкреплены. Депутатам говорили, что будет комплексная программа развития сквера, но и этого ничего на бумаге нет. И я искренне не понимаю, почему исполнительная власть идет на такие резонансные решения — ведь очень много людей выступают против изменения облика сквера Ермолова. А теперь и вовсе выяснилось, что все эти прожекты не имеют никакой финансовой основы! Получается, как в той истории, когда мы, депутаты горсовета, обращались в правительство Московской области по поводу выделения средств на благоустройство городского парка. В запросе мы узнавали: почему деньги выделены именно на парк? А нам ответили: на что вы попросили, на то мы и выделили. Получается, что нам говорят, будто бы фонтан должен быть именно в сквере Ермолова, потому что это место якобы выбрано Сбербанком. А по факту бумагами ничего не подкреплено, и можно предполагать, что инициатором передела сквера выступает кто-то из правительства Орловской области.

Колонка редактора

Татьяна Филева, главный редактор газеты «Орловская среда»:

— Вакханалия благоустройства, начавшая в Орле при экс-губернаторе Потомском и развернувшаяся во всю ширь при нынешнем губернаторе Клычкове, одновременно стала и вакханалией лжи.

Несколько лет назад нам врали, что Ленинская станет самой красивой улицей мира – и превратили ее в пантеон разваливающихся гробниц, которые по недоразумению именуются клумбами. Врали, что ложноклассические галереи в створе Александровского моста и статуя Богородицы на столбе, которые планировал установить бывший главный архитектор Вермишян (не к ночи будь помянут) – это архитектура мирового уровня. Врали, что современная плитка на главной пешеходной улице Орла лучше вечной старинной брусчатки. Нам врут и теперь.

Апофеозом вранья в вакханалии благоустройства стала история с фонтаном на площади Ермолова.

Сегодня уже мало кто вспомнит, как на своей первой пресс-конференции в статусе губернатора Орловской области Андрей Клычков, отвечая на вопрос кого-то из журналистов, не намерен ли он вернуть орловский гайд-парк в сквер Ермолова, отменив пресловутый закон Потомского о митингах, заявил следующее: «В следующем году мы займемся благоустройством этой территории. Изначально нужно ее обезопасить. И тогда уже будем смотреть». Это было в сентябре 2018 года, то есть еще год назад Клычков планировал «заняться» сквером. И занялся. Уже в марте 2019-го на сайте мэрии был опубликован так называемый дизайн-проект благоустройства сквера Ермолова, а вскоре власти всех мастей заговорили о выделенных Сбербанком 150 миллионов на обустройство в сквере сухого фонтана как о свершившемся факте. Более того, все попытки воззвать к благоразумию чиновников, все просьбы направить спонсорские деньги на решение более насущных городских проблем натыкались на «железный» аргумент: Сбербанк выделяет деньги только на фонтан – и ни на что более. Оказалось, это – вранье. Чтобы выяснить правду, много усилий не понадобилось: депутат горсовета Сергей Елесин просто взял и написал запрос на имя Германа Грефа. И получил ответ: решение об оказании благотворительной помощи на строительство фонтана в Орловской области ПАО Сбербанк не приняло. Таким образом, руководство Сбербанка не только опровергло вранье орловских чиновников о выделении колоссальной суммы денег на конкретный объект благоустройства, но и проявило очень мудрую и политически грамотную позицию, не пожелав участвовать в сомнительном проекте, вызвавшем резкие протестные настроения среди орловчан.

Не знаем, известно ли об ответе руководства Сбербанка на запрос депутата Сергея Елесина лоббистам фонтана во главе с губернатором Клычковым и его советником Лежневым. Судя по всему – еще нет. Потому что буквально на днях на Александровском мосту были замечены молодые люди, раздававшие значки с надписями «Руки прочь от фонтана на Ермолова. Я за фонтан!». Это значит, что вакханалия вранья продолжается: теперь орловчанам пытаются внушить, что «благоустройство» сквера, который планируют попросту вырубить и уложить вместо зелени мертвую плитку, будет проводиться по просьбам трудящихся… Впрочем, если Сбербанк денег так и не выделит, значки не помогут…

А депутату Сергею Елесину – наши респект и уважение. Как и руководству Сбербанка.