…А Себякино – само по себе

№26 (650) от 4 августа 2021 г.

Одна из самых живописных урицких деревень — Себякино — наиболее удаленная от райцентра и потому всегда страдающая от невнимания местных властей, вот-вот превратится в … лес. О том, что в деревне, где проживают около трехсот жителей, никто не следит за разрастающимися, аварийно опасными и наступающими на жилые дома зарослями деревьев, «Орловской среде» сообщили местные жители. Они пожаловались и на другие проблемы, которые, как ни странно, не волнуют чиновников даже в преддверии выборов: в деревне более месяца нет нормального водоснабжения, в водонапорной башне «утонул» насос, и, чтобы его достать, нужно потратить 50 тысяч рублей, которых ни в местном, ни в районном бюджетах не находится. Люди обходятся водой не самого лучшего качества: она пока еще поступает через старую «колхозную» водонапорную башню, но, когда это прекратится, деревня «высохнет». О том, что в период отсутствия нормального водоснабжения местная власть должна организовать подвоз качественной питьевой воды, никто даже не вспоминает: это как-то не принято.

Сами жители с горечью называют Себякино «медвежьим углом»: очень уж «неудачно» она расположена: на границах с Орловским и Кромским районами, в тридцати километрах от Нарышкино — дорога к райцентру разбита настолько, что туда легче доехать в объезд, по построенной когда-то «колхозной». Поэтому ждать милости от администрации Луначарского сельского поселения и даже районной власти, которая сюда практически не наведывается, людям не приходится. Жители сами занимаются благоустройством, как это принято в деревне: окашивают территории возле своих домов, сажают палисадники, местами «подсыпают» дороги. Впрочем, есть среди них и принципиальные граждане: те пишут письма президенту с просьбой повлиять на чиновников, которые обязаны следить за дорогами. После одного из таких писем в Себякино появились несколько горок щебня, который так и остался не раскиданным…

Себякино — все еще «живая» деревня, причем настолько, что забывшая о ней районная администрация узнает об этом из администрации президента. Никому не жаль здешние зарастающие пруд и холмы, дороги, превратившиеся в направления: к некоторым отдаленным домам даже «скорая» подъехать не может, поэтому больных людей просят выйти «к центру».

В самом «центре», плохо сохранившимся с советских времен, все еще можно понять, что Себякино — не «медвежий угол». Здесь есть и школа, и магазин, и фельдшерско-акушерский пункт, и даже клуб, правда, уже не действующий. Детский садик закрыт: говорят, не стало детей детсадовского возраста, а вот желающие посещать клуб в деревне имеются. Почему кто-то решил, что людям не нужно собираться вместе, чтобы танцевать, петь, организовывать сельские праздники? Здание клуба ветшает, потом оно и вовсе развалится, в этом сомнений нет. Не приедет же сюда начальник районного управления культуры вместе с главой района Тураевым и не скажут друг другу: «С этим нужно что-то делать». Этого, скорее всего, не произойдет, иначе себякинский ДК никто не списывал бы со счетов. Видимо, чиновников из администраций сельского поселения и района вполне устраивает разваливающаяся остановка общественного транспорта в Себякино: именно здесь теперь проводит досуг местная молодежь.

Дом культуры в Себякино закрыт…

…его заменяет остановка на окраине деревни, где по вечерам «тусит» местная молодежь

Вообще, как нам кажется, руководство района будет продолжать делать вид, что этой деревни не существует. В ужасном состоянии здание местного ФАПа: эта старенькая избушка вот-вот упадет, в деревне нет аптечного пункта, людям негде купить лекарства.

Здесь располагается фельдшерско-акушерский пункт

Единственный магазин районного потребительского общества в 11.45 в минувший четверг был почему-то закрыт, в 12.20 он все еще не открылся, а ведь людям нужны хлеб — это единственная торговая точка, где он продается, молоко, соль, сахар, — товары первой необходимости.

В полдень магазин еще под замком

Как нам рассказали жители деревни, единственный человек «при власти», которому не безразлична судьба Себякино, это депутат районного Совета — Джанпулат Гусеев. Депутат неоднократно обращался к главе Урицкого района с просьбой решить проблему с водоснабжением, и вообще он в курсе всего, что здесь происходит. Джанпулат Маллаевич когда-то был зампредседателя местного колхоза, именно он «выбивал» в области еще во времена Егора Строева ту самую дорогу, которая до сих пор пригодна для использования, строил дома для людей хозспособом, да и сам жил здесь много лет. Мы решили позвонить депутату, чтобы узнать его мнение относительно перспектив самой отдаленной и самой, как нам показалось, красивой урицкой деревни.

Джанпулат Гусеев

— Действительно, до Себякино у нынешних руководителей руки не доходят, — подтвердил Гусеев. — Разве это нормально, что люди вот уже месяц получают воду с перебоями? В район я об этом сообщил, лично Тураеву говорил об этом дважды, он обещал разобраться и помочь. Результата до сих пор нет. Сейчас жителей спасает то, что водопроводная сеть была закольцована, я как знал, что такое может произойти, и позаботился об этом, когда работал директором МУП «Жилводсервис». Но поступление воды рано или поздно прекратится, это же очевидно. Жаль Себякино. Чем люди заслужили такое? Если вы там были, вы же видели, что деревню «съедает» лес, дороги в деревне скоро просто исчезнут. Разве нельзя прислать сюда специалистов, которые приведут территорию в порядок? Инициатива сельской власти — Луначарского сельского поселения – должна быть в этих и других вопросах. Но, видимо, главе поселения не хватает на это времени. Годами.

Впрочем, глава Луначарского сельского поселения, как выяснилось, не так уж и занята. Не так давно она-таки добралась до их деревни, но не для того, чтобы своими глазами увидеть, с какими проблемами сталкиваются местные жители, а, чтобы … собрать подписи в поддержку очередного кандидата в депутаты Луначарского сельсовета. Об этом «Орловской среде» тоже рассказали жители Себякино.

В распоряжении «ОС» имеются видеозаписи, на которых зафиксированы рассказы двух местных жительниц (назовем их гражданка А и гражданка Н) о том, как глава Луначарского сельского поселения Валентина Филонова предлагала им поставить подписи в подписных листах в поддержку одного из кандидатов в депутаты.

Гражданка А, в частности, рассказала, что ранее подписалась в поддержку другого кандидата, а затем ее посетила глава сельского поселения:

— Через сколько-то времени приехала Филонова… Я не знала, что голос можно только один за кого-то отдавать. Я подумала, выборы – нужно что-то еще. И я еще раз заполнила лист… Она приехала, дала заполнить формуляр, я заполнила, расписалась, и она ушла…

А вот гражданка Н «заполнять формуляр» отказалась. Как и ее односельчанка, она отдала голос в поддержку хорошо ей знакомого и уважаемого кандидата, но госпожу Филонову это не смутило.

Какое-то время спустя приходит Филонова Валентина Александровна, — рассказала гражданка Н., — и просит, чтоб я подписалась за учителя местной школы. Я говорю: я его знать не знаю, я его видела один раз… я во второй раз подписываться не буду. Она сказала: какая разница, вы голосовать можете за любого, а подписаться надо. Я опять говорю: я второй раз подписываться ни за кого не буду. Она заулыбалась и сказала: ну, это ваше право…

Как оказалось, Джанпулат Гусеев тоже в курсе этой ситуации.

Что на это сказать? Люди уже дали человеческую оценку Филоновой, а правовую оценку её действиям пусть дадут надзорные органы, — прокомментировал он.

Насколько нам известно, главой сельского поселения госпожа Филонова трудится уже второй срок. И потому должна знать, что законодательство о выборах запрещает участие органов местного самоуправления в процессе сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты. И для должностных лиц этих самых органов, нарушивших требования закона, предусмотрено административное наказание. При этом подписи, собранные таким должностным лицом-нарушителем, должны быть признаны недействительными.

В связи с этим редакция «Орловской среды» просит прокуратуру Орловской области и областную избирательную комиссию провести проверку изложенных выше фактов (редакция готова предоставить имеющиеся в нашем распоряжении видеозаписи) и принять меры к устранению нарушений избирательного законодательства.