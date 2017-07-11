«А ты не путай свою личную шерсть с государственной!»

№28 (476) от 19 августа 2017 г.

В редакцию «Орловской среды» пришло открытое письмо от представителей общественности г. Орла, адресованное губернатору Орловской области Потомскому.

Граждане, возмущенные повышением жилищно-коммунальных тарифов на 15%, выражают недоверие органам местного самоуправления г. Орла и требуют от губернатора заставить муниципальную власть действовать в интересах жителей города, а не в интересах частного коммунального бизнеса.

«ОС» приводит текст письма без сокращений:

«Уважаемый Вадим Владимирович!

6 июля 2017 года во время вашей встречи с президентом РФ вы обязались выполнить его поручения и проработать проблемы, которые волнуют жителей Орловской области. Среди этих проблем, упомянутых президентом, был вопрос и о повышении тарифов ЖКХ в городе Орле Орле на 15%.

В связи с этим мы — представители общественности г. Орла, выражаем свою готовность оказывать вам всякое возможное содействие и полную поддержку в выполнении поручений президента РФ.

Со своей стороны доводим до вас следующую информацию:

24 апреля сего года администрация г. Орла инициировала встречу с общественностью для обсуждения планируемого повышения тарифов ЖКХ. На этой встрече общественность единогласно высказалась против их повышения, представила конкретные факты злоупотреблений и схемы воровства денежных средств населения со стороны управляющих компаний (УК), а также предложила провести общественный аудит существующих тарифов. Было высказано также предложение создать комиссию с участием общественности и муниципальной власти по изучению вопроса целесообразности повышения тарифов. Весьма странно, что ни замов главы администрации г. Орла Митасова А.В. и Игнатушина Р.В., ни председателя комитета горсовета по ЖКХ Букалова В.В. не заинтересовала информация о злоупотреблениях УК. Тем не менее, они запросили со стороны общественности кандидатуры для создания такой комиссии и поддержали такое предложение. Более того, Букалов В.В. заявил, что встреча с общественностью по этому вопросу не последняя. Но чиновники цинично обманули горожан, так как вопрос о повышении тарифов они втайне от общественности уже через 3 дня вынесли на сессию горсовета.

Как известно, на той сессии 27 апреля вопрос был перенесен на май, а мы, в свою очередь, направили уже официальные письма о создании комиссии главе администрации г. Орла Усикову А.И. и председателю горсовета Новикову В.Ф.

Однако муниципальные органы власти проигнорировали наше обращение:

администрация г. Орла прислала ответ о создании такой комиссии после того, как вопрос о повышении тарифов был уже утвержден на сессии горсовета, а сам горсовет прислал отписку, проявив тем самым наплевательское отношение к мнению своих избирателей и незаинтересованность в обсуждении проблем ЖКХ.

Далее, несмотря на то, что вопрос о повышении тарифов не был поддержан ни комитетом ЖКХ Орловского горсовета, ни Федерацией профсоюзов области, ни общественностью города, решение о повышении платы за содержание и ремонт общего имущества было принято горсоветом практически без обсуждения и с отказом от поименного голосования, за что выступали отдельные депутаты.

21 июня с.г. позицию общественности о всестороннем рассмотрении целесообразности повышения тарифов поддержали и депутаты комитета по строительству и ЖКХ Орловского областного совета, рекомендовав органам муниципальной власти сделать это до 1 июля. Однако и рекомендации депутатов облсовета были также полностью проигнорированы.

И теперь для нас становится очевидным, что главной целью муниципальных властей города Орла является повышение тарифов во что бы то ни стало и любой ценой. Исходя из логики их действий, мы предполагаем, что между муниципальной властью и управляющими компаниями произошел сговор в ущерб интересам жителей города.

Встает вопрос: почему муниципальная власть не стоит на защите интересов граждан, реальные доходы которых упали на 20 процентов, а защищает коммерческие интересы коммунального бизнеса, то есть «жирных котов»?

В связи с этим мы выражаем недоверие органам местного самоуправления города Орла, грубо нарушившим Устав г. Орла и Регламент Орловского городского Совета народных депутатов, и требуем укрепления муниципальной власти новыми бескорыстными кадрами, защищающими законные права и интересы граждан.

Исходя из вышеизложенного, просим вас, давшего присягу при вступлении в должность губернатора верно служить народу, в пределах своих полномочий вернуть органы местного самоуправления г. Орла в конституционное поле РФ, заставив их действовать исходя из интересов жителей города, а не ради интересов частного коммунального бизнеса.

Просим вас:

Поддержать наши требования, направленные мэру города Орла и содействовать их выполнению. Рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения Усикова А.И. в качестве вашего заместителя, поскольку назначение данного дискредитировавшего себя лица, под чьим руководством городская администрация упорно «продавливала» повышение тарифов без учета мнения граждан, наносит ущерб репутации губернатора и правительства Орловской области.

Всего 20 подписей.

Копии открытого письма направлены Президенту РФ Путину В.В. и полномочному представителю Президента РФ в ЦФО Беглову А.Д.