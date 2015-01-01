«А в голове – будущее…»

№19 (512) от 20 июня 2018 г.

Утро понедельника для высокопоставленных орловских чиновников началось с ликбеза. На заседании правительства области, где присутствовали и первые лица городской власти, врио губернатора Андрей Клычков объяснил своим подчиненным, что есть что. Если конкретно, речь шла о командировках. Если еще конкретнее – о недавней командировке большой орловской делегации в Белгород. Так вот, врио поведал чиновникам, что, оказывается, «любая командировка – это не туристическая поездка, а обмен опытом, который нужно учитывать и внедрять в Орловской области». Признаем, мысль хоть и не свежая, но здравая. Правда, ничем не подкрепленная. Потому что та же командировка орловской делегации в Белгородскую область скорее напоминала как раз экскурсионную поездку, а не деловой визит.

Экскурсия по обмену опытом

Итак, на прошлой неделе целая команда орловских чиновников во главе с врио Клычковым и спикером облсовета Музалевским отправилась в Белгород – как было заявлено, для изучения опыта социально-экономического развития успешного региона. Добирались с комфортом: по нашим сведениям, делегатов даже обеспечили пирожками и свежими бутербродами, приготовленными накануне поездки в столовой «облада» – чтобы не голодали в пути.

По прибытии делегацию встретили губернатор Евгений Савченко и председатель Белгородской областной думы Василий Потрясаев. Перечень объектов, которые посетили орловские чиновники, опубликован на официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области. Итак, за один день, 14 июня, орловские гости, как говорится в официальном сообщении пресс-службы белгородского губернатора, ознакомились с опытом по развитию городских и сельских территорий, изучили реализацию программы «Новая жизнь», проекта «Управление здоровьем», осмотрели готовящийся к открытию детский город мастеров «Мастерславль», посетили зоопарк, динопарк, музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» в областном центре и музей-заповедник «Прохоровское поле». Добавим, это далеко не все. Список увиденного визитерами из Орла значительно расширил и дополнил врио губернатора Клычков на своей странице в соцсети Фейсбук. Оказывается, орловские делегаты-аграрии посетили ряд ведущих сельхозпредприятий, делегаты-строители «ознакомились с работой эксплуатационно-дорожной службы №1 МБУ «Управление Белгорблагоустройство», Белгородского областного фонда поддержки ИЖС, ипотечной корпорации, осмотрели набережную реки Везелки, узнали, как реализуются программы капремонта. Делегаты-руководители «департаментов и управлений, курирующих социальную сферу, образование, спорт, представители муниципальной власти», по словам Клычкова, также оценили опыт коллег. Ну а на сладкое гостям приготовили «шикарный концерт органной музыки в Белгородской государственной филармонии».

Повторим – все это за один день! Если отбросить экскурсии в музей-диораму и музей-заповедник, зоопарк, динопарк, детский город мастеров, осмотр благоустроенной набережной и «шикарный концерт», то тогда, конечно, это была не туристическая поездка.

С другой стороны, нельзя считать однодневный визит обменом опытом. Прежде всего потому, что опыт орловских управленцев, за считанные годы доведших регион, которым они управляют, до ручки, вряд ли интересен команде одного из лучших губернаторов России Евгения Савченко. Во-вторых, даже самые гениальные чиновники (если таковые вообще имеются в природе вообще, и в Орловской области в частности) при всем желании вряд ли способны, осмотрев несколько объектов, набраться какого-либо практического опыта – для этого требуется не ездить по процветающим регионам, а системно работать в своем. Так, как это делает команда губернатора Савченко.

Отчет отчету рознь

Результаты системной работы компетентных управленцев содержатся в отчете губернатора Белгородской области о результатах деятельности областного правительства за 2017 год, опубликованном на официальном портале региона. В этом отчете, собственно, и представлен тот самый опыт, за которым орловские чиновники ездили в Белгород. И, чтобы его изучить, вовсе не обязательно было ездить за сотни километров.

Приведем лишь несколько цифр и фактов из этого замечательного документа.

Первое и самое главное для развития любого региона – деньги, то есть бюджет. Бюджет Белгородской области в 2017 году был исполнен с профицитом в 1,4 млрд рублей, его доходы были увеличены по сравнению с предыдущим годом на 20,2%.

Второе – и не менее главное – инвестиции. В прошлом году завершён ряд значимых для Белгородской области инвестиционных проектов общей стоимостью более 40 млрд рублей, а всего инвестиции в основной капитал составили 140 млрд рублей за год.

В сфере предпринимательской деятельности трудится каждый четвертый житель региона. Успешно развиваются индустриальные парки. Так, в первом промышленном парке «Северный» в Белгородском районе уже более 30 резидентов и более двух тысяч работающих. В стадии формирования находится промышленный парк «Волоконовский». В конце прошлого года принято решение о создании промышленного парка «Котёл» в Старооскольском городском округе. Начата реализация проектов по созданию промышленных парков «Фабрика» и «Южный» на территории Белгородского района.

В целом по области благодаря эффективным мерам по развитию и поддержке региональной экономики в 2017 году создано свыше 12,5 тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест, из них наибольшее число – 2,4 тысячи – в обрабатывающем производстве, 2,3 тысячи – в торговле, около тысячи – в сельском хозяйстве.

Показатель безработицы в Белгородской области за год снизился до рекордно низкого уровня – 0,68%.

Теперь немного о строительстве и инфраструктуре. Возьмем, к примеру, проект «Новая жизнь», реализацию которого на ходу изучали орловские чиновники. В рамках этого проекта по обеспечению молодых семей и специалистов недорогим качественным жильём в рассрочку и по льготной стоимости в июле 2018 года в Белгороде будут сданы первые 780 квартир, на очереди – ещё более 600. С текущего года начинается реализация этого проекта и в других муниципальных образованиях области. Увеличиваются и объемы строительства жилья для детей-сирот. Если в 2017 году было сдано 253 квартиры, то в нынешнем в эксплуатацию введут 295 квартир. Подчеркнем, это квартиры в новых домах, а не развалюхи, которые орловским сиротам приходится отвоевывать через прокуратуру и суды.

Один из самых больных для орловчан вопросов – дорожный – для белгородцев таковым, похоже, не является: в 2017 году на строительство и капитальный ремонт дорог и мостов в регионе было направлено 16,7 млрд рублей. В текущем году, по словам Евгения Савченко, будет освоено не меньше. При этом в Белгороде активно внедряется практика совмещения ремонта дорог с одновременным благоустройством окружающего пространства как в населённых пунктах, так и вне их. По заверению губернатора, в 2018 году ни один объект дорожного строительства не будет приниматься без реализации проекта обустройства прилегающей территории.

Наконец, пара слов о социальной сфере – и прежде всего о медицине, с которой у нас, в Орловской области, как известно, большие проблемы. Допускаем, что и в Белгороде далеко не все благополучно, но тем не менее только за последние два года в регионе было построено и отремонтировано 433 ФАПа и офиса семейных врачей в сельской местности (добавим, что о последних в Орле даже не слышали). Общая сумма затрат, включая строительство, ремонт, закупку оборудования, информатизацию и подготовку кадров, превысила 1,5 млрд рублей. Еще два миллиарда из областного бюджета будет израсходовано на развитие семейной медицины и первичной педиатрической помощи в городах и районных центрах области в текущем году…

Полагаем, на этом следует остановиться, хотя отчет Евгения Савченко можно было бы цитировать еще и еще. Однако читать об успехах соседей на фоне всеобщей разрухи в Орле и области, полагаем, орловчанам слишком больно. Кому интересно – полный текст отчета находится в открытом доступе, и любой желающий может его изучить. Чего нельзя сказать об аналогичном отчете орловского врио губернатора Андрея Клычкова. Текст этого документа невозможно отыскать ни на официальном портале Орловской области, ни на сайте областного совета, который в апреле нынешнего года отчет заслушивал и одобрял. И это, в общем-то, не удивляет: отчет о деятельности правительства Орловской области, зачитанный господином Клычковым перед депутатами, фактически таковым не является, поскольку узнать о результатах труда чиновников на благо региона из него нельзя. Эти результаты врио Клычкова, похоже, не очень интересуют: как выразился сам Андрей Евгеньевич в своем посте в Фейсбуке, в голове у него – будущее Орловщины. Поэтому вместо отчета орловчанам предложили прожекты, которые врио, впрочем, громко назвал стратегическими задачами.

Программы и перспективы

Позднее, ближе к выборам, «стратегические задачи» обрели форму так называемых губернаторских программ и были растиражированы неизвестными лицами в виде глянцевых брошюр без опознавательных знаков, то есть без каких-либо выходных данных, отпечатанных неизвестно кем, неизвестно каким тиражом и неизвестно на какие деньги. За неделю-другую до выдвижения Клычкова на должность губернатора брошюры внезапно стали появляться в районных администрациях, детских садах, поликлиниках и прочих бюджетных учреждениях в абсолютно свободном доступе.

Естественно, несколько экземпляров оказалось и в редакции «ОС», и мы воспользовались случаем, чтобы проанализировать их содержимое.

Итак, рассмотрим, какие же перспективы предлагает жителям Орловской области врио Клычков на ближайшее будущее в виде пресловутых губернаторских программ.

Возьмем, например, программу «Реальные инвестиции». Как сообщается в красочном буклете, реальные инвесторы – это хорошо знакомые орловчанам и работающие в области со времен губернаторства Егора Строева заводы «Керама Марацци», «Санофи-Авентис Восток» и Знаменский селекционно-генетический центр, которые обещают вложить в развитие своих производств сотни миллионов и даже миллиарды рублей и создать только в 2018 году свыше 250 рабочих мест. Полагаем, и вложат, и создадут –только при чем здесь Клычков, который, к слову, еще не стал губернатором, и тем более его губернаторские программы?

Еще одна так называемая губернаторская программа именуется красиво «Наш дом: комфортная среда». В нее, если верить информации из нелегального буклета, включены 168 дворовых территорий в Орле и других населенных пунктах области, а также парк Ботаника, бульвар Победы, «Тургеневский бережок» и еще несколько объектов, которые «обретут новую жизнь», или, проще говоря, будут благоустроены. Прямо скажем, программа нужная, но только опять же не губернаторская: «новая жизнь» этих объектов предусмотрена федеральной программой создания комфортной городской среды, к которой врио Клычков имеет очень и очень опосредованное отношение.

Следующая «губернаторская» программа – «Стандарт дорожных работ. Объемы и качество». Она включает в себя сведения о том, сколько дорог будет отремонтировано, построено и реконструировано в 2018 году. Что касается качества, то программа обещает контроль за проведением работ и исполнением гарантийных обязательств подрядчиками, использование эффективных технологий ремонта и современных материалов, а также участие в конкурсах орловских компаний. Хотелось бы напомнить врио Клычкову, что все вышеперечисленное обязаны выполнять чиновники и подрядчики в соответствии с российским законодательством – и никакие особые «губернаторские» программы для этого не требуются.

Остальное – из той же серии: ремонт учреждений культуры и образования, расселение аварийных домов, финансирование летней оздоровительной кампании для детей – все это рутинные обязанности региональных и муниципальных чиновников, и преподносить их как инициативу Клычкова как минимум странно, а если называть вещи своими именами – нечестно.

Между тем Клычкову есть что предложить орловчанам. Напомним, врио губернатора Орловской области активно выступал за строительство в Орле завода ПВХ-покрытий, а также Банного моста через Оку, он же – инициатор сомнительной реконструкции городского парка, опять же из «Серого дома» звучали предложения установить на улице Ленина некие арки, а еще – привезти из столицы списанные троллейбусы и трамваи, возродить аэропорт… Удивительно, но ни одна из этих «инициатив» в губернаторские программы не вошла. Почему – понятно: все эти прожекты, мягко говоря, неоднозначно воспринимаются жителями Орловщины и не добавят врио очков в ходе предвыборной кампании. Непонятно другое: почему пиар-команда Клычкова считает, что орловским «туземцам» можно «впарить» любые агитки под видом программ и проектов? Почему налогоплательщики должны финансировать бесполезные вояжи бесполезных чиновников (например, на экономический форум в Санкт-Петербург, оттуда – в Пензу, теперь вот – в Белгород)? Почему этих налогоплательщиков настолько не берут в расчет, что даже не считают нужным ознакомить их с результатами деятельности чиновников, которые получают зарплату из их же кармана? В связи с этим мы предложили бы Андрею Клычкову разработать еще одну губернаторскую программу – скажем, под названием «Чиновник – слуга народа» – и в рамках этой программы ответить перед гражданами Орловщины за все, что сделали, и главное – за то, что не сделали «слуги», считающие себя почему-то хозяевами нашей области. Хотя бы за те восемь месяцев, что врио находится у кормила областной власти. Реализацию программы предлагаем начать с первого лица.

Федор Крюков