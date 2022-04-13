А в Спасском – непролазная грязь…

№13 (682) от 13 апреля 2022 г.

Село Спасское в Орловском районе утопает в непролазной грязи. Каждой весной деревенские дороги, которых здесь нет, превращаются в месиво с огромной колеёй, по которой могут проехать только автомобили повышенной проходимости. Нынешний апрель с его ливневыми дождями – не исключение. Дороги, а если точнее – просто чернозём, залиты талыми и дождевыми водами, раскисшая масса, «украшенная» глубокой колеёй, тянется по улице Кулига, доходит до моста, от которого осталось одно название, и доходит до самого кладбища. Жители села, выходя из своих домов, сразу же попадают в дорожное «болото» – перепрыгивать его пожилые люди еще не научились.

Жители Спасского не в первый раз обращаются в редакцию «Орловской среды» с просьбой рассказать о не решаемой местными властями дорожной проблеме. По их словам, еще в 2019-2020 годах экс-глава Орловского района Парахин обещал отремонтировать местные дороги, но обещания так и остались невыполненными. В июле прошлого года прокуратура Орловского района рассмотрела несколько обращений одного из жителей села по поводу ненадлежащего состояния автомобильных дорог по улицам Замельница и Кулига. По результатам проверки было установлено, что дороги в Спасском имеют повреждения, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан; затруднено передвижение транспортных средств, в том числе автомобилей специальных служб, в связи с чем главе администрации Спасского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Жители села прислали в редакцию «Орловской среды» видеоролик, на котором запечатлены их передвижения по местным дорогам и мосту в апреле этого года. Из всего увиденного и услышанного вывод можно сделать только один: и после прокурорского вмешательства здесь ничего не изменилось. Ни администрация сельского поселения, ни руководство Орловского муниципального округа (так теперь называется Орловский район) не сделали ничего, чтобы дороги в Спасском стали пригодными для передвижения людей и автомобилей. Время и деньги на переименование района в муниципальный округ нашлись, а на отсыпку дорог в населенном пункте, где граждане занимаются садоводством и огородничеством, чтобы прокормить себя и своих городских родственников, их нет.

«Президент Владимир Владимирович Путин приказал сделать дороги туда, где живут люди, чтобы могли проехать скорая помощь, пожарные машины, а как можно по такой дороге проехать в нашу деревню? – возмущается житель села Александр, находясь за рулём «Нивы» со спортивными колёсами, которая на очень медленной скорости пытается проехать к улице Кулига.

– У нас бабушке восемьдесят лет, она живет на этой улице. Скорая ей нужна едва ли не через день. А сюда не проехать. На простой машине скорой помощи сюда попасть нельзя. Поэтому мы бабушку нашу отвезли к родственникам в город. Обратите внимание: здесь кусочек дачной дороги, её сделали сами дачники, щебенкой подсыпали. Совсем другое дело. А что здесь?.. Повсюду жилые дома, и люди в ловушке. Пожарная трехмостовая машина, не спорю, сможет это всё победить. У нас «Нива», но на огромных спортивных колесах, она ещё проезжает. Колея просто смертельная, где администрация этого района? Где те деньги, которые выделяются на ремонт дорог?

– Вот один-единственный мост в деревне, без перил, легковым машинам тут не проехать, это опасно. Дальше – опять грязь. Живут здесь люди, и не зимой, а на весну уезжают в город, потому что выйти из домов невозможно. Бабушек, дедушек – всех перевезли. Это Баклановский сельсовет, и удивительно, что вообще перевезли, потому что в этот период дороги нет вообще. Мы даже на такой «всепогодной» машине едем и буксуем очень сильно. Можно руль бросить, и машина едет по колее сама. Люди приезжают сюда, хотят жить в деревне, покупают дома, не зная, что это за местность, и потом оказываются в таком вот капкане.

Мы уже писали о том, что Спасское очень быстро, всего за несколько лет, превратилось в так называемое бесперспективное село. Здесь закрыли клуб, здесь нет магазина и почтового отделения. Проблемы с работой, с инфраструктурой. И никому нет дела до того, что люди, как бы трудно им здесь ни приходилось, не хотят бросать своё село. Весной, летом и до поздней осени здесь кипит жизнь. Коренные жители, которые давно живут в городе, возвращаются в Спасское, чтобы возделывать свои огороды. Разве в нынешних условиях, когда цены на продукты питания бьют все рекорды, им не нужно помочь? Почему нельзя хотя бы отсыпать дороги?

«Орловская среда» просит прокуратуру области обратить внимание на невыполнение предписания надзорного ведомства администрацией Спасского сельского поселения Орловского района.

Ольга Рождествина