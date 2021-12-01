А вот они условия, а вот она среда…

№41 (665) от 1 декабря 2021 г.

Сотрудники отделения дорожной инспекции отдела ГИБДД УМВД по г. Орлу составили 33 протокола об административных нарушениях в отношении городского управления коммунальным хозяйством и спецавтобазы, в результате юрлица были привлечены к административной ответственности по решению суда за неудовлетворительное содержание всего трёх улиц: Городской, Половецкой и Лужковской. Это происходило в течение всего двух лет —2020-го и 2021 годов; выплачены штрафы из городского бюджета, внесены представления в адрес администрации города Орла — «об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности», однако «причины» и «условия», по сути, остаются прежними.

Администрация города Орла, как всегда, ссылается на нехватку средств, однако дело, как нам кажется, не только в деньгах, а в нежелании видеть очевидное: низкое качество ремонтных работ, которое в городе Орле почему-то практикуется повсеместно. Жители микрорайона Лужки на протяжении нескольких лет обращаются к депутату Виталию Рыбакову с этими проблемами, депутат, в свою очередь, требует от городских властей провести качественный ремонт дорожного полотна и освещение. Освещения на Половецкой до сих пор нет, а к ремонту улиц, который вроде бы производился, есть вопросы.

Свежий ямочный ремонт на улице Городской вызывает недоумение. Как рассказывают автомобилисты, несмотря на заделанные ямы — и то далеко не все, теперь эта дорога напоминает стиральную доску: очевидно, что технологии ремонта нарушались.

На отдельных участках улицы Лужковской — самой протяженной в микрорайоне — невозможно разъехаться двум встречным автомобилям, настолько она узкая. А с учетом большегрузов (движение которых по Лужковской до сих пор не запрещено) здесь ежедневно создаются потенциально аварийные ситуации.

— Мы неоднократно просили расширить проезжую часть, — рассказали жители улицы Лужковской. — Тротуары сделали, а обочины в прошлом году просто просыпали, в результате пошли осенние дожди, снег, и всё потекло. А ведь нужно было просто расширить асфальтовое полотно. Особенно было тяжело, когда закрывали мост Дружба, потому что ездили все через Железнодорожный район, тротуаров ещё не было, мы боялись детей на улицу отпускать. Кошки, собаки — домашние животные — сколько их сбили!

Улица Половецкая с её многочисленными опасными поворотами не освещена. Вечером и ночью автомобилисты здесь могут рассчитывать исключительно на свет фар, а пешеходы, идущие вдоль проезжей части, пробираются и вовсе на ощупь. Особенно опасна, как рассказывают местные жители, очень крутая горка с поворотом на улицу Молдавскую.

Напомним, в течение двух лет было вынесено 33 (!) судебных решения в отношении юрлиц, ответственных за состояние трёх лужковских улиц. Однако состояние дорожного полотна на этих участках до сих пор не соответствует требованиям государственных стандартов.

Виталий Рыбаков

«Непринятие мер к приведению дорожного покрытия данных улиц в надлежащее состояние администрация города Орла связывает с тем, что в бюджете на 2021 год не предусмотрены денежные средства на эти цели, — указывает депутат Рыбаков в своем обращении к мэру Орла Парахину, а это значит, работы по увеличению пропускной способности дорог проводиться не будут. Вместе с тем обращаю ваше внимание на то, что эти работы особенно актуальны в связи с увеличением трафика движения по этим улицам. Этому способствовало закрытие на реконструкцию Красного моста, ремонт которого перенесен на неопределенный срок.

При рассмотрении проекта бюджета на 2022 год прошу предусмотреть денежные средства на ремонт дорожного полотна ул. Городская, в том числе приведение тротуаров в соответствие, согласно требованиям государственных стандартов, дорожного полотна ул. Половецкая и уширению дороги на ул. Лужковская, а также освещению улицы Половецкая».

Ольга Рождествина