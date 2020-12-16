«А вы мне сказки рассказываете здесь…»

№44 (623) от 16 декабря 2020 г.

Похоже, Орловская область стараниями наших чиновников скоро станет «столицей» Центрального Федерального округа. Судите сами: исключительно в столицах цены на продукты питания существенно выше, и здесь выбирать не приходится — за комфорт и новые возможности надо платить. И граждане, включая чиновников, которых с их льготами и зарплатами все устраивает, платят. Одни — за то, что родились здесь и живут, другие — за безбедную жизнь. Здесь необходимо внести ясность: ни один из «понаехавших» за последние несколько лет «менеджеров» по доброй воле Орёл не покидал. Догадываетесь, почему? Орловская область для иногородних управленцев — это регион возможностей: хорошо заработать, даже разбогатеть и в общем-то делать все, что захочется — рыбачить, охотиться, кататься на коньках и любоваться природой в заповедных местах. И тут мы подходим к самому главному: остается ли у сибаритствующих чиновников время на то, чтобы заниматься проблемами простых людей, заботиться о народосбережении, здоровье жителей, развитии экономики, создании новых производств не только в областном центре, но и на селе?

А у нас, как всегда, всё хорошо!

Организация лечения граждан в пандемию коронавируса и претензии федерального центра — в частности, вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, относительно нехватки мест для больных людей в Орловской области — в очередной раз подтвердили: решение жизненно важных вопросов в нашем регионе далеко не на первом месте. В приоритете — тротуарная плитка, фонтаны и лайки в Instagram.

В то время, когда Президент РФ Владимир Путин требует от членов правительства и чиновников разобраться с ростом цен на продукты питания, когда озвучиваются реальные причины снижения уровня жизни людей, наш губернатор релаксирует на зимней рыбалке.

Наверное, он полагает, что у него в регионе все хорошо: главное – собран рекордный урожай зерновых и масличных культур, свинины тоже хватает. Только как получилось, что при рекордных показателях производства продукции АПК, которыми любит хвастаться Клычков, уровень инфляции из-за непрекращающегося роста цен на продовольственные товары грозит к концу года выйти за все дозволенные рамки?

Напомним, 9 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с правительством и совещание по экономическим вопросам с членами экономического блока правительства, где особое внимание было уделено производству продуктов для населения и причинам резкого повышения цен на них в текущем году. Рост цен на базовые продукты вызвал серьезную обеспокоенность главы государства: президент отметил, что из-за этого у россиян может не хватать денег на покупку еды. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь», — сказал президент в ответ на доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Кадры совещания были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Решить в течение недели. Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — цитирует президента ТАСС.

Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54 процента, подсолнечное масло — на 23,78 процента, макароны — на 10,45 процента, хлеб — на 6,34 процента. Премьер Мишустин отреагировал, раскритиковал министров и вице-премьеров, которые «упустили ситуацию», и утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары.

По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты, в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовой цены дали и торговым сетям. Генеральная прокуратура России также организовала проверку обоснованности роста цен на продукты питания.

И только орловский губернатор сохраняет полное спокойствие. У нас, как всегда, всё хорошо. Что ж, если его финансово-экономический блок во главе в Вадимом Тарасовым и агропромышленный — во главе с Сергеем Борзенковым не в состоянии представить анализ фактической ценовой ситуации на рынке сырья и продовольствия, то придется вновь помочь губернатору и рассказать о результатах его работы в Орловской области к декабрю 2020 года.

Лидеры во всём

Начнем с наиболее подорожавших продовольственных товаров. В среднем по стране с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54 процента, в ЦФО – на 79,6 %, в Орловской области – на 84 %. Мы поздравляем Андрея Евгеньевича – это безоговорочное первое место. Здесь мы не уступаем Москве, вот только есть одно «но»: в Москве нет сахарных заводов, а в Орловской области их четыре, и в сезон заготовки они способны производить порядка 3000 тонн сахара в сутки.

Кто как не наш доблестный губернатор и его помощник по АПК Сергей Борзенков совсем недавно на встрече с председателем правления Союзроссахара Андреем Бодиным заявляли о том, что Орловский регион – один из лидеров свеклосахарного производства в стране. Только теперь мы понимаем, что речь шла, скорее всего, о ценах на сахар, и тут мы действительно стали первыми в стране.

Чиновники могут собой гордиться: весной они призывали свеклосеющие хозяйства сократить посевы сахарной свёклы, что и было сделано. К тому же были допущены технологические просчеты при её возделывании, из-за чего не только снизились физические объемы производства, но и качество корнеплодов, которые должны были пойти на переработку.

С начала текущего года потребительские цены на растительное масло выросли в стране в среднем на 23,78 %, в ЦФО – на 19,23 %, в Орловской области – на 25,34%. И здесь, как оказывается, мы тоже лидеры: один килограмм растительного масла в Орловской области в ноябре стоил в среднем 123,85 рубля.

Сразу вспоминаются доклады Борзенкова о рекордном производстве масличных культур в регионе в 2020 году и пламенные речи самого Андрея Клычкова на открытии новой очереди маслоэкстракционного цеха завода АО «Орелмасло»: «С открытием нового цеха экстракции мощность производства – переработка семян – вырастет с 215 тыс. тонн до 400 тыс. тонн в год. Это серьезно расширит рынок сбыта для орловских аграриев, обеспечит рост налоговых отчислений и создание новых рабочих мест с достойной зарплатой. Современное производство сведет к минимуму негативное воздействие на окружающую среду».

Мы узнали о технологических плюсах нового производства, но не услышали, что сделано для розлива, бутилирования пищевого масла и реализации его на территории региона. Проект полностью ориентирован на экспорт?

Вся правда о «макарошках»

Продолжаем сравнивать цены на другие продукты первой необходимости. Макароны в среднем по стране с начала года подорожали на 10,45 %, в среднем в ЦФО – на 9,33 %, в Орловской области – на 12,62 %.

И здесь отличился Андрей Евгеньевич. В курсе ли он, что думает на этот счет президент? Цитируем Путина: «Макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве, в Москве и в Петербурге, там, конечно, заказывают болоньезе… У нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Это недопустимо при таких урожаях».

Средние потребительские цены на вермишель с января по ноябрь 2020 года в среднем по стране увеличились на 11,04 %, в ЦФО — на 10,01 %, в Орловской области — на 17,7%. И здесь мы «лидеры»! Хочется спросить у наших читателей: кто-нибудь видел качественные макаронные изделия орловского производства?

Специалисты отмечают: с ростом цен на хлеб ситуация в Орловской области действительно лучше, чем у соседей, но добиться увеличения производства высококачественной и дешевой муки нам не удаётся вот уже несколько лет подряд.

Средние потребительские цены на муку пшеничную в Орловской области с начала года выросли на 7,52 % и в денежном выражении составляют 44,46 рубля. Для сравнения, в среднем по стране один килограмм пшеничной муки в ноябре стоил 41,04 рубля. В соседних регионах, получивших рекордный урожай зерновых, килограмм муки в ноябре стоил: 35,15 рубля – в Воронежской области, в Липецкой – 37,14 рубля, в Белгородской – 37,49 рубля, в Тамбовской – 37,97 рубля, даже в Калужской и Брянской областях цены на муку пшеничную ниже, чем в Орловской (39,9 и 41,19 рубля соответственно). Так выращиваются ли в Орловской области в нужном количестве качественные рожь и пшеница, которые необходимы для производства высококлассной муки?

«Неуд» получают орловские чиновники и за крупы. Разве нормально, когда в Орловской области, занимающей второе и третье места по посевным площадям гречихи в стране и первое место в ЦФО, средняя цена килограмма крупы гречневой-ядрицы с начала года выросла на 36,01% и в ноябре составила 82,3 рубля? При этом, как нас уверяют, в Орловской области налажено не только собственное производство, но и переработка, мелкая фасовка, работают три крупных крупозавода, и есть цеха для «кустарного» производства. Почему в той же Воронежской области, где гречихи меньше, килограмм гречки в ноябре стоил 75,48 рубля, в Липецкой области – 74,41 рубля, а в Тамбовской – 76,25 рубля?

Кроме гречневой крупы, в Орловской области с начала года на 14,2 % подорожала крупа манная, на 21,68 % повысилась цена на овсяные хлопья «Геркулес». Напомним, в Орловской области всегда возделывалось много овса. Это самая неприхотливая культура, да и сам процесс производства хлопьев несложный. В своё время этим успешно занимались болховчане, их продукцию отправляли практически во все регионы страны. Что же случилось с болховским овсом?

На 8,54 % подорожали продовольственный горох и фасоль. И это неудивительно: посевные площади под горохом на протяжении последних лет сокращаются, фасоль и вовсе выращивается преимущественно в личных подсобных хозяйствах.

За мясом и молоком — к соседям

С начала года на 3,5 — 6% подорожала свинина. Сравнение цен на неё – также не в пользу орловских потребителей. К примеру, один килограмм свинины (кроме бескостного мяса) в ноябре в нашем регионе стоил 249,31 рубля, свинина бескостная — 343,85 рубля. В то же время в Белгородской области цены на свинину были соответственно 226,03 и 297,21 рубля за килограмм, в Липецкой – 228,8 и 312,29 рубля; в Курской – 235,91 и 301,37 рубля, в Тамбовской – 247,18 и 301,81 рубля за один килограмм соответственно.

Цены на колбасу вареную с начала года в Орловской области выросли на 8,95%, на сосиски и сардельки – на 12,05 %. Фарш мясной вырос в цене на 2,7 %.

Стоимость говядины бескостной возросла на 4,2 % и перевалила за 500 рублей. В ноябре в Орловской области килограмм бескостной говядины стоил 509,3 рубля. Снова для сравнения: в Белгородской области говядину продавали по 448,45 рубля за килограмм, в Воронежской – по 463,71 рубля, в Тамбовской – по 464,43 рубля, в Липецкой – по 472,59 рубля за килограмм.

Если Клычков в восторге от проектов крупного агрохолдинга, имеющего в Орловской области более 90 тысяч голов мясного скота, от реализации которого в области не остаётся ни рожек, ни ножек, и при этом сам регион закупает говядину за рубежом, можно ли назвать такие проекты эффективными?

Кроме того, в Орловской области с января по ноябрь на 4,39% возросла цена на сливочное масло и составила 684,75 рублей за килограмм. Существенно дешевле можно было купить масло сливочное в Белгородской области – по цене 522,03 рубля за 1 кг, в Липецкой – за 551,95 рубля, в Воронежской — за 561,42 рубля, в Курской области килограмм масла в среднем стоил 561,94 рубля.

В ноябре в Орловской области подорожали и сычужные сыры – на 3,47 %, плавленые сыры стали дороже на 12,58 %. Это потому, что завод ГК «Сыробогатов» «вышел на проектную мощность»?

Творог жирный стал дороже на 2,3 %; молоко — на 1,89 — 2,52 %.

Об упадке молочной отрасли, которой в Орловской области давно никто из чиновников не занимается, «Орловская среда» писала неоднократно. А сейчас есть опасность, что крайними сделают рядовых малых и средних сельхозтоваропроизводителей. Знает ли сам Клычков, что, к примеру, малые крестьянские (фермерские) хозяйства и отдельные сельхозорганизации реализуют своё молоко на перерабатывающие предприятия по цене 22-23 рубля за литр, а конечному потребителю оно обходится по цене от 53,76 рубля за литр (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности), доходит и до 83,51 рубля за литр (молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности). Это данные за ноябрь. Выше цена реализации молока только у крупных хозяйств и агрохолдингов, к примеру, таких, как «ЭкоНива» Штефана Дюрра, который реализует молоко в среднем по 29 рублей. Этому есть объяснение: у крупных сельхозорганизаций иные финансовые и технические возможности, а благодаря большим объемам производства, и, как правило, собственной переработке, они могут диктовать на рынке свои условия.

Куда подевались орловские яблоки?

В ноябре, по сравнению с январем 2020 года, подорожали овощи открытого грунта: свёкла столовая — на 2,87 %, морковь – на 6,52 %. За тот же период картофель стал дороже на 12,74 %. Показатели по посевным площадям и валовому производству картофеля и овощам открытого грунта в Орловской области в текущем году – самые низкие за последние пять лет.

В ноябре яблоки в Орловской области стоили в среднем 89,87 рубля за килограмм (+ 1,23 % к январю). По какой-то причине и яблони в нашем регионе перестали плодоносить. Попытки губернатора раскрутить бренд «Орловское яблоко», закончившиеся их презентацией на Красной площади и корзиной фруктов, подаренных Валентине Матвиенко, с треском провалились. Зато тамбовские производители в этом году доказали, что в садоводстве они непревзойденные лидеры. «Мичуринские яблоки» стали победителями Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» Минсельхоза РФ в номинации «Попробуй, полюбишь». Да и по цене тамбовские яблоки в ноябре были дешевле орловских (73,63 рубля за 1 кг). Еще дешевле можно было купить яблоки в Воронежской области (59,74 рубля за 1 кг), в Липецкой (68,67 рубля за 1 кг) и в Белгородской (70,09 рубля за 1 кг) областях.

Стоит сказать и о ценах на поваренную соль: в ноябре она подорожала на 8,14%, а также о рыбе — она стала дороже на 10,4 — 13,3%.

Более того, по факту Орловской областью достигнуты высокие показатели в производстве отдельных видов растениеводческой продукции и свинины, однако цены на продукты переработки данного сырья оказываются неподъемными для большинства населения. И как быть с импортозамещением, с производством молока, фруктов и овощей, мяса птицы и говядины?

Думаем, компетентным органам, которые должны изучить ситуацию с ценами на продовольствие по поручению президента РФ, будут интересны результаты сравнения стоимости продуктов в Орловской области и в других регионах, а также сравнение со среднероссийскими показателями.

Прокуратура области уже среагировала: 14 декабря ведомство объявило о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары в целях противодействия нарушениям законодательства при формировании цен на продовольственные товары.

— В целях защиты прав граждан прокуратурой Орловской области с привлечением специалистов УФАС России по Орловской области, департамента промышленности и торговли Орловской области организована проверка исполнения законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

При выявлении нарушений будет принят комплекс мер реагирования.

Обеспечение законности в рассматриваемой сфере находится на постоянном контроле прокуроров. В текущем году, по результатам ранее проведенных проверок в указанной сфере прокурорами внесено 25 актов реагирования, проинформировала прокуратура Орловской области.

В это же время администрация Орловской области сообщила о планируемом снижении концентрации покупателей на предновогодних уличных ярмарках, о том, что «хозяйства Ливенского района лидируют по валовому сбору зерна», об Орловском ДОСААФ, который выполнил план по подготовке водителей-парашютистов, об успехах трёхкратного чемпиона мира по гиревому спорту и о завершении переработки сахарной свеклы «Сахарным комбинатом «Отрадинский». О том, что происходит с ценами на продукты первой необходимости в Орловской области, Андрей Клычков «подумает завтра». Думаем, ранее накопленный опыт общения с людьми в формате лозунгов и обещаний ему еще не раз пригодится.

Наталья Зарубина

К сведению:

«По итогам года ожидаем 4,8%, то есть мы действительно ощутимо превысили целевую инфляцию (таргет ЦБ равен 4%)», — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников президенту Владимиру Путину.

Если в среднем по стране уровень инфляции ожидается в пределах 4,8 %, то, учитывая рост цен на отдельные продовольственные товары в Орловской области, инфляция по итогам года явно выходит за рамки 7-8%.