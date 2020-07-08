«А зарплату не спрашивай!»

Глава города Болхова Борис Скворцов

№24 (603) от 8 июля 2020 г.

Бывшим работникам МУП «Благоустройство г. Болхова» не выплатили зарплату за три месяца. Несмотря на судебные решения о взыскании с организации задолженности по заработной плате в пользу граждан, добросовестно выполнивших обязательства перед муниципалитетом, отдавать долги никто не торопится. Вот уже почти год уволенные работники добиваются от главы города Болхова своих зарплат, но, похоже, в его нынешней повестке этого пункта нет. Полагаем, г-н Скворцов относится к праведным порывам обобранных до нитки граждан с долей иронии: бывшие работники МУП, которые годами чистили, мыли и «стригли» город, сделав дело, могут гулять смело.

«Благоустройство г. Болхова» на грани развала, начальников нет, сотрудников практически нет, всё заросло в грязи, но «главного в городе» это почему-то устраивает.

«И ходим мы, как оплеванные»

Вот что рассказали «Орловской среде» бывшие работники организации:

— Мы много лет занимались благоустройством города Болхова, убирали мусор, вывозили его на переработку, красили памятники, выпиливали старые деревья, косили, подметали. Песком посыпали дорожки, песок на салазках приходилось возить… Но, даже несмотря на это, всё было хорошо у нас, платили зарплату вовремя. А потом нас «прикрыл» мэр города Болхова. Мы остались без зарплат.

Мэр сказал, что предприятие нерентабельное. Сначала расценки все урезали, потом вообще не стали платить зарплату. Мы подаем в суд. Проходит суд, мы его выигрываем. По решению суда нам обязаны выплатить зарплату. Нам её не выплачивают. Человек пришел к Сковорцову в кабинет, а он сказал, что нам ничего не должен.

Мы ему задали вопрос: где наши деньги? Баню сделали городскую, миллион ушел — баня не работает. Где наши деньги? Мэр говорит: «Какие ваши деньги?». Ну как какие: работали-работали, и с марта по май с нами не рассчитались. «Я вам платить ничего не буду. Вы ничего не делали. Хоть жалуйтесь, хоть не жалуйтесь». Потом он нам говорит: «Со двора уезжайте, это не ваша территория». Зимой высылает нас в «Мелиорацию», где даже окон нет. Там и технику ставят. Ну ребята ходили, следили за ней, территорию убирали. Все это делали. Зарплату стали спрашивать: «Нет денег». Куда они делись? У нас было три миллиона задолженности. Человек сорок пять без работы остались и без денег. Опечатали всю нашу технику: три самосвала, погрузчик, поливалка, грейдер. Предприятие существует, но руководителя нет. Спрашиваем: «Где начальник?». Не знает никто. Говорим: «Дайте нам технику в счет зарплат. Мы её продадим, хоть какие-то деньги будут». «Нет». Потом приставы наложили арест. Забрали технику и выплачивают — пять рублей перечислят, 64 рубля…

Как можно жить людям? Бывшие работники — в основном пенсионеры, если пенсионер пошел работать, значит, ему не хватает денег. Ну почему они так унизили пенсионера? Расторгли договора, в первую очередь должны были с работниками расплатиться, погасить долги по заработной плате. Но такого никогда не было. Увольняли по собственному: пишите заявления — уходите. Нас вынудили написать эти заявления. Кто-то, может, устроится куда-то, кто-то на биржу станет, и нам пришлось написать. Раз мы числимся, на биржу не поставят. Это мы — пенсионеры, а люди должны хотя бы на бирже получать.

Ходили по всем на свете, и никто не может помочь нам…

Один работник умер, наверное, сказались все эти нервы. Ему на похороны даже венка не купили.

Не знаем, куда уже обратиться. Мы в областной прокуратуре были, прислали на местный уровень. В местной прокуратуре сказали, что контролируют, держат на контроле. Контроль такой: приставы всё арестовали, вот сейчас поступят средства — будем удерживать. Средства приходят: три рубля, пять рублей. На всех перераспределят двадцать тысяч. Технику должным образом не охраняют, оценивают в 80 тысяч. Нам говорят: «Берите кто-нибудь на себя, сорок тысяч доплатите». А какой резон мне брать металлолом этот? Были бы у меня сорок тысяч, я бы к вам не пришел. А сейчас вся эта техника, если и вытянет тысяч на двадцать, только на металлолом. Одни кузовы и рамы остались. Всё. Больше ничего. Пошли к приставам, хотели сказать, нас даже не пустили.

Никуда не достучишься!

Когда Скворцов только пришел, он тут хорошо стал «мести»! Потом слышим: или спецовки или зарплаты. А на деле мы ни того, ни другого не увидели. Нас даже в Интернете выложили: салазки женщины тянут, а мужики помогают.

А сейчас каких-то взяли, город не убирается. Теперь мусор трактором сдвигают, а вывозить — не вывозят.

Двадцать пять лет неполных я отработал в этой организации, Ленинскую в три этапа убирали! Я еду сейчас, мне дико стало: у нас такого никогда не было. Мы всё-всё убирали, каждую бумажку. На детской площадке, на «поляне», урн даже не видно, мусор валяется.

И прям, главное дело, говорит: «А что вы ходите?». Но мы не к тебе домой пришли! Мы пришли в организацию. Верни нам зарплату! Решение суда есть. Ну так не относятся к рабочему классу! И так платили минималку! Только если в субботу выходили, в двойном размере набегало. Себе они просят деньги у депутатов. На курорты поехать?

И повысьте мне зарплату, говорит! А по нам решение суда не исполняется уже почти год! Год прошел, и за год по тысяче получили!

Мы уже не знаем, куда обращаться!

Мы знаем куда: на Первый канал!

Не попадем мы туда!

Пробьемся, если захотим! Вы посмотрите, какие ответы присылают нам, и ходим мы, как оплеванные. А он не реагирует. Сказал, не буду платить и всё. Я не руководитель. А кто руководитель, скажите нам?

Человек, допустим, получал девять тысяч пенсии, поэтому он там и работал. Как на девять тысяч прожить? Коммуналка, свет, газ, вода, мусор. Теперь ходят наёмные какие-то, весь город в траве зарос! Они разве справляются?

Залезьте, покрасьте памятник на высоте шесть метров! Или надо танк покрасить. Надо — значит надо. А зарплату не спрашивай. В пять утра поднимаешься, чтоб этот танк покрасить, замазать. А где зарплата-то?

«Ищут пожарные. Ищет милиция»

Бывшие работники МУП «Благоустройство г. Болхова», действительно, много куда обращались. Толку — никакого. Чего стоил один только ответ из областной госинспекции труда:

«В отношении МУП назначена внеплановая документарная проверка. Работодателю направили распоряжение о проведении проверки, а также запрос на предоставление необходимых документов».

А далее глумливое: «МУП «Благоустройство города Болхова» не получает корреспонденцию по адресу государственной регистрации, для проверки запрашиваемые документы не предоставил. Следовательно, проверку по существу провести не представляется возможным. Проверка будет проведена в случае предоставления работодателем запрашиваемых документов. В настоящий момент решается вопрос о привлечении юрлица МУП «Благоустройство г. Болхова» к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля, повлекшее за собой невозможность проведения проверки».

Какая досада: целая госинспекция труда, оказывается, не может разыскать отдельно взятый МУП в маленьком городе Болхове. Поэтому обижаться гражданам не на что: когда МУП найдут, его обязательно оштрафуют. А вот бывшим работникам, пока ведутся поиски, медлить не стоит, нужно обращаться в суд и самим себя защищать. Далее госинспекция предоставляет подробную консультацию на тему индивидуальных трудовых споров.

Туда же, то есть в суд, граждан посылал и глава города Болхова. Он также любезно объяснил, что договор между работником и работодателем является гражданско-правовым договором и «к нему применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации».

Суд прошел — толку по-прежнему ноль. Хотя отчего же: через пару десятков лет с бывшими работниками МУПа всё же рассчитаются. Это произойдет уже при другом главе города. Что же касается господина Скворцова, то о надоевшем МУПе он вскоре сможет благополучно забыть. Если не одно обстоятельство: в ситуацию с невыплатой зарплат может вмешаться областная прокуратура, которая держит вопрос исполнения трудового законодательства на контроле.

2 июля прокуратура Орловской области сообщила: «В результате прокурорского вмешательства работникам ОАО «Гамма» выплачены долги по заработной плате на сумму более 4,9 млн рублей.

По состоянию на 25.06.2020 года на предприятии не был завершен расчет по заработной плате за май 2020 года в размере 3,2 млн руб., а также не выплачен аванс за июнь 2020 года в размере 1,7 млн рублей.

Ранее прокурором Заводского района г. Орла в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), которое находится на рассмотрении в суде.

В связи с возможным образованием 01.07.2020 задолженности по заработной плате исполняющим обязанности прокурора области генеральному директору общества объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства, должностному лицу указано на необходимость неукоснительного соблюдения прав работников на своевременную оплату труда.

В результате принятых мер работникам ОАО «Гамма» выплачено 4,9 млн рублей, в настоящее время на предприятии задолженность по заработной плате отсутствует.

При этом общая сумма погашенной в результате принятия мер прокурорского реагирования задолженности по заработной плате перед работниками указанного предприятия составляет свыше 23 млн. руб., восстановлены трудовые права 463 работников».

Наталья Зарубина

Вот что писала о деятельности главы города Болхова Бориса Скворцова газета «Орловская искра» в мае 2017 года:

«Глава Болхова – сторонник КПРФ Б.А. Скворцов, председатель Болховского городского Совета народных депутатов – коммунист В.С. Анохин.

За время работы коммунистического руководства города (все посты занимают представители нашей партии – к перечисленным плюсом у нас и должность заместителя председателя, и секретаря Совета, таковым было решение не только коммунистов, но и единороссов – их же большинство в горсовете), с октября прошлого года, жизнь в Болхове резко изменилась – в городе появился свет! (…)

«Удалось и сократить задолженность, и успешно решать проблемы города, – отчитывался перед депутатами глава Болхова Борис Скворцов. – А текущей задолженности администрация города не допускает… Но для меня непонятно, почему никто не понёс ответственности за содеянное в прошлые годы? Почему депутаты прошлого созыва, Контрольно­счётная палата не дали оценку действиям должностных лиц, направленных против интересов города и его населения? Почему часть депутатов сегодняшнего созыва активно защищают тех, кто вольготно обращался с бюджетом Болхова?» (конец цитаты).

Прошло три года. Учрежденное городской администрацией МУП «Благоустройство города Болхова» находится в процессе ликвидации. Бывшие сотрудники предприятия, оставшиеся без работы, больше года не могут получить честно заработанные деньги. Дадут ли депутаты Болховского горсовета должную оценку происходящему и действиям должностных лиц, направленным против интересов граждан? Понесет ли кто-нибудь ответственность за содеянное? Что скажете, товарищ Скворцов?