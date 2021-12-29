А жадность и впрямь зашкаливает…

№45 (669) от 29 декабря 2021 г.

Удивительный факт обнаружили читатели «Орловской среды»: въезд на территорию так называемого Южного рынка, где торгуют одеждой, обувью, продуктами питания и т.д., оказывается, платный.

Чтобы припарковаться на легковом автомобиле недалеко от торговых палаток, а других мест для относительно свободной парковки рядом с рынком не предусмотрено, покупателю или предпринимателю, который подвозит товар к арендуемым площадям, нужно заплатить как минимум двадцать рублей. Водитель ГАЗа или ЗИЛа обязан «внести в кассу» тридцать рублей, а МАЗа или КАМаза — пятьдесят.

Иными словами, покупатель на авто должен заплатить за право находиться на рынке и делать покупки, а предприниматель, который и так платит немалую аренду — в среднем 600 рублей за квадратный метр торговой площади, — за право подвезти товар к «палаткам».

Зачем на территории рынка могут находиться МАЗы и КАМазы? Варианта два — либо большегрузы подвозят мебель и другой крупный груз к имеющимся здесь ангарам и платят за эту возможность пятьдесят рублей, либо часть территории рынка используется как незаконная платная парковка, и, если это так, расценки могут быть совсем иными.

Южный рынок сегодня — это ретроспектива орловских рынков начала девяностых годов. Это уличная торговля в любое время года, зимой — в валенках и термобелье, без возможности отапливать «палатки», летом — в нестерпимой духоте либо под дождём. Администрацию рынка, как мы поняли, не очень-то волнует создание комфортных условий для продавцов и покупателей, главное для неё — это, простите за «рыночное» выражение, стричь бабло, что она с успехом и проделывает.

Как рассказали предприниматели, ежемесячно они перечисляют в кассу «благодетеля» — ООО «Золотой век» — от 2,5 до 4,5, пяти, семи, девяти тысяч рублей, в зависимости от площади торгового места и его «названия»: павильон, магазин и т. д.

Если не вдаваться в эти подробности, здесь везде одинаково плохо: даже трудно себе представить, как себя чувствуют продавцы, торгующие одеждой в железных будках или, например, мёрзлой рыбой с открытых прилавков в двадцатиградусный мороз. К слову, «о железе»: аппетиты владельцев рынка рассчитаны на то, что так называемые «новые» «павильоны», больше похожие на проржавевшие мини-фургоны для перевозки скота, кто-то возьмёт в аренду. Как видим, пока желающих не находится.

Это «рынок пенсионеров»: в основном здесь торгуют пожилые, и люди такого же возраста — жители соседних пятиэтажек – приходят сюда за покупками, бывает, приезжают и сельские жители — на электричке. Товар соответствует потребностям покупателей: практичная обувь, домашняя одежда, семена, хлеб, яблоки, мясные изделия, рыба…

— Какая здесь торговля? Часа три побудем и уезжаем на «молочный» рынок, там народу побольше, да все наши товары в основном там, — рассказал один из предпринимателей.

— А новые ИП появляются? — спрашиваем.

— Не замечал. Видите, сколько свободной «аренды»?

— Вы платите за въезд?

— Приходится. Но стараемся до семи утра приезжать с товаром, в это время плата еще не взимается, или часа в три дня, после торговли.

Почему «Золотой век», которому сегодня подконтрольны несколько аффилированных с мэром Орла ООО, еще не додумался брать с покупателей деньги не только за въезд, но и просто за вход, непонятно. Зря. Могли бы поделиться опытом с коллегами: к примеру, приезжаешь за товарами к супермаркету, заходишь в здание магазина и платишь 20 рублей, на подъезде к торговой точке отдаешь столько же. И продавцы, которые приезжают на работу на личном транспорте, пусть тоже платят.

Можно себе представить, какими бизнес-идеями фонтанировал мэр Парахин — наедине с собой, разумеется, когда планировал передислокацию ярмарок выходного дня, на Южный рынок в том числе. Какие цифры были в его голове! За вход и за выход, за въезд и выезд, за аренду — вряд ли она была бы меньше сегодняшней рыночной. Но… помешал прокурор.

Уровень жадности должностного лица, как справедливо заметил Владислав Малкин на недавней встрече с журналистами, «зашкаливает». Напомним, речь шла об аффилированных Парахину «раздробленных» фирмах, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не доплачивают десятки миллионов налогов.

В минувший четверг стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО, аффилированного с мэром Орла. Директора ООО «Партнёр» подозревают в уклонении от уплаты налогов.

«Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Партнер», в налоговые периоды с 2018 по 2021 годы с целью занижения доходов общества путем их распределения на подконтрольные взаимозависимые общества с ограниченной ответственностью «Универсал» и «Союз» в условиях целенаправленного дробления бизнеса, направленного на получение необоснованной налоговой экономии, ввиду неправомерного применения к данным юридическим лицам упрощённой системы налогообложения, уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации на сумму свыше 46 миллионов рублей», информирует СУ СК.

Напомним, по информации из открытых источников, бывшая супруга мэра Орла Анастасия Парахина является одним из учредителей ООО «Партнер», а её «партнером» в свою очередь – Светлана Литвак. «Партнер» и ещё два небезызвестных ООО — «Универсал» и «Союз», фигурирующие в ярмарочном деле мэра, были переданы им в доверительное управление ООО «Золотой век».

Даже если налоги придется заплатить, «доверителю» «Золотого века» можно не волноваться: находясь на частной территории, предприниматели и покупатели Южного рынка потребляют огромное количество воздуха и пока еще за это не платят. Думаем, юридическая служба этого ООО уже занялась разработкой соответствующих нормативов потребления, и в скором времени на центральном входе рынка появятся новые расчеты и ценники.

Ольга Рождествина

«Орловская среда» обращается к прокуратуре области и региональному управлению Роспотребнадзора с просьбой проверить ООО «Золотой век» на предмет нарушения прав потребителей и предпринимателей в связи с изложенными фактами, касающимися взимания платы с покупателей и предпринимателей за въезд на территорию действующего рынка.

Тем временем:

Еще в прошлом году, когда мэр Парахин вынашивал планы перевести ярмарку выходного дня на территорию Южного рынка, площадка перед расположенным здесь торговым центром была заасфальтирована. За чей счет это было сделано, неизвестно до сих пор. Выяснить это пытался депутат горсовета Константин Клепов, обращавшийся в прокуратуру. Однако депутату ответили, что заасфальтированная территория является частной, а источники финансирования — коммерческой тайной…