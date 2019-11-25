25 ноября 2019



Администрация г. Орла назначила Соловья-разбойника символом Нового года

Администрация г. Орла сообщает, что с 22 ноября по 15 декабря в рамках новогоднего проекта «Сказки на девяти дубах – 2020» пройдет конкурс творческих работ «Лучший сказочный герой». Лучшим сказочным героем администрация города Орла по каким-то причинам посчитала Соловья-разбойника.

«Творческие работы в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» должны быть направлены на раскрытие образа сказочного Соловья-разбойника. К участию в конкурсе приглашаются как любители, так и профессионалы», проинформировала администрация города Орла и пообещала наградить победителей конкурса почетными грамотами.

 

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Опубликовано 25 Ноя 2019 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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