Администрация г. Орла прокомментировала ДТП с маршруткой в Северном районе

Администрация города Орла официально прокомментировала ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло на улице Раздольной 19 января:

«19 января 2021 года на ул. Раздольной в районе дома №31 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №34 и грузового автомобиля.

В момент происшествия в салоне автобуса №34 находилось 8 человек. Водитель скончался. Шесть пассажиров госпитализированы, трое из них получили несерьёзные повреждения и после медицинского осмотра отпущены.

По информации перевозчика маршрута №34, семье погибшего в результате ДТП водителя оказана помощь (в том числе материальная) в организации похорон.

В соответствии с Федеральным законом №67 «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика», пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни и здоровью.

Ответственность владельца автобуса №34, попавшего в ДТП, застрахована в ПАО СК «Росгосстрах».

Для получения страховых выплат пострадавшим пассажирам необходимо написать заявление в ПАО СК «Росгосстрах» и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Администрация города Орла и перевозчик окажут в оформлении этих заявлений всю необходимую помощь».