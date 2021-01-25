25 января 2021



Администрация г. Орла прокомментировала ДТП с маршруткой в Северном районе

Администрация города Орла официально прокомментировала ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло на улице Раздольной 19 января:

«19 января 2021 года на ул. Раздольной в районе дома №31 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №34 и грузового автомобиля.

В момент происшествия в салоне автобуса №34 находилось 8 человек. Водитель скончался. Шесть пассажиров госпитализированы, трое из них получили несерьёзные повреждения и после медицинского осмотра отпущены.

По информации перевозчика маршрута №34, семье погибшего в результате ДТП водителя оказана помощь (в том числе материальная) в организации похорон.

В соответствии с Федеральным законом №67 «Об  обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика», пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни и здоровью.

Ответственность владельца автобуса №34, попавшего в ДТП, застрахована в ПАО СК «Росгосстрах».

Для получения страховых выплат пострадавшим пассажирам необходимо написать заявление в ПАО СК «Росгосстрах» и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Администрация города Орла и перевозчик окажут в оформлении этих заявлений всю необходимую помощь».

 

В Орловской области задержали преступников, избивших мужчину до смерти
Областные власти закрыли для СМИ совещания по понедельникам
Орловский облсуд отменил решение райсуда о временном отстранении от должности начальника УМИЗ Макс...
Опубликовано 25 Янв 2021 в 12:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"