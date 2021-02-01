1 февраля 2021



Администрация г. Орла разъясняет, как действует новая транспортная схема

С сегодняшнего дня вступила в силу новая схема транспортного обслуживания населения, разработанная в связи с перекрытием Красного моста. Администрация города Орла разъясняет, как правильно совершить пересадку с автобусов маршрутов №1т «Железнодорожный вокзал — Трамвайное депо», №3т «Ул. Пушкина — Универмаг», №4т «Школа №35 — Завод им. Медведева» на трамваи маршрута №3 «Трамвайное депо — Завод Химмаш» и наоборот.

Оплатить проезд можно как наличными, так и банковской картой или проездным билетом длительного пользования. Взамен кондуктор даст контрольный билет.

Пересадка на транспортно-пересадочном узле на ул. Карачевской будет бесплатной только при наличии контрольного билета. Срок его действия — 30 минут. Если прошло больше времени, проезд необходимо оплатить повторно.

Автобусы по маршруту №1т работают без кондукторов, билеты выдают водители, им же предъявляются контрольные билеты.

Посадка и высадка пассажиров производится только на действующих остановочных пунктах.

Срок действия данной инструкции — с 1 февраля 2021 года по 18 ноября 2022 года,  на период закрытия движения по Красному мосту.

 

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Опубликовано 01 Фев 2021 в 11:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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