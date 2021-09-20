Администрация города Орла объявила о начале отопительного сезона

Пресс-служба администрации города сообщила сегодня, что мэр Орла Юрий Парахин дал распоряжение начать подачу теплоносителя в жилищный фонд и другие объекты.

Напомним, ранее было принято решение о старте отопительного сезона в жилых домах с 21 сентября 2021 года, однако, учитывая погодные условия и прогнозируемые затяжные дожди, подача тепла начинается с сегодняшнего дня.

Обеспечить подачу тепла в 1 905 многоквартирных домов предстоит ПАО «Квадра» – «Орловская генерация», АО «ГТ Энерго», ООО «Теплоснабжающая компания Орел» и ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».

АО «Газпромтеплоэнерго Орел» обеспечивает подачу газа в котельные ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», индивидуальные и ведомственные котельные.

За доведение теплоносителя в квартиры ответственны управляющие компании, это первая инстанция, куда следует обращаться по вопросу отопления. О проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону (4862) 43-22-12.