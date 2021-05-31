Администрация города Орла объявила о старте купального сезона

1 июня в Орле официально открывается купальный сезон. Администрация города Орла предупреждает: в соответствии с Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1409-ОЗ «Об административных правонарушениях», за купание в необорудованных местах нарушителям грозит денежный штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.

Напомним, на территории Орла определены два места для купания: Центральный городской пляж и пляж на озере Светлая жизнь. Именно там организовано дежурство спасателей и медработников, установлено необходимое спасательное оборудование.