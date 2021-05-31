31 мая 2021



Администрация города Орла объявила о старте купального сезона

1 июня в Орле официально открывается купальный сезон. Администрация города Орла предупреждает: в соответствии с Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1409-ОЗ «Об административных правонарушениях», за купание в необорудованных местах нарушителям грозит денежный штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.

Напомним, на территории Орла определены два места для купания: Центральный городской пляж и пляж на озере Светлая жизнь. Именно там организовано дежурство спасателей и медработников, установлено необходимое спасательное оборудование.

 

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Опубликовано 31 мая 2021 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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