Администрация города поможет жителям дома, где взорвался газ

Ситуацию с домом №26 по ул. Бурова, где 23 мая в одной из квартир на втором этаже произошел хлопок газа, разобрали «по полочкам» в городской администрации. По словам жителей, в доме сейчас повреждены пять квартир на первом, втором и третьем этажах. Основные видимые повреждения – выбитые окна, трещины в потолке и на стенах внутри квартир. Спасатели в своем отчете констатировали, что угрозы дальнейшего обрушения здания и потребности в экстренной эвакуации нет. УК инициировала визуальное техническое обследование. Ее провела экспертная организация ООО «Строительно-технические экспертизы и обследования». Заключение, выданное 14 июня, подтвердило наличие трещин в потолке (1-3 мм) и стенах (до 2 мм). Эксперты также отметили, что несущая способность потолочных перекрытий значительно снижена, и требуется установить подпорки в двух квартирах.

Начальник правового управления администрации Орла Жанна Горбатенкова подчеркнула, что заключение неполноценно, поскольку были обследованы лишь три квартиры из пяти. Только после тщательного осмотра всех помещений стоит делать вывод об аварийности всего подъезда. С необходимостью проведения более детального инструментального обследования согласились все — и представители УК, и жильцы. Как отметил начальник отдела капитального ремонта Андрей Тютюнников, на это обследование понадобится порядка 95 тысяч рублей. Источник финансирования – средства собственников, они сами вправе выбрать организацию, которая проведет экспертизу. При этом пятерым собственникам, чьи квартиры пострадали в результате происшествия, полагается единовременная выплата от администрации города Орла в размере 20 тысяч рублей. Для получения этих выплат жильцам необходимо собрать пакет документов и обратиться в управление социальной поддержки населения администрации города.

На совещании жители обсуждали с властями причину произошедшего. В частности, одна из них высказала предположение, что проблема заключается в неудовлетворительном состоянии вентиляционных каналов. Она обратилась 9 июня в Жилинспекцию с просьбой провести проверку системы. На необходимость более тщательной проверки систем вентиляции обратил внимание и заместитель директора регионального Фонда капитального ремонта Валерий Курман. Он подчеркнул, что в Орловской области нет специализированной организации, отвечающей за содержание вентиляционных каналов, и ответственность за их проверку лежит на УК и частных организациях.

Итогом встречи стало решение о проведении дополнительной экспертизы за счет собственников. После проведения технического обследования состояния дома можно будет говорить о дальнейших шагах – переселении граждан или проведении ремонта (капитального, текущего или косметического). Со своей стороны администрация города Орла окажет правовую и иную помощь, которая может понадобиться жителям на всех этапах проведения экспертизы, — отметили в пресс-службе горадминистрации.