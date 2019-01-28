Администрация Орла назвала опасные горки

Управление по безопасности администрации Орла напоминает жителям и гостям города, что горки в районе Центральной спасательной станции, парка «Дворянское гнездо», в Детском парке не оборудованы для безопасного катания.

Они имеют крутой склон, на пути спуска расположены препятствия (деревья, кустарники, опоры линий освещения). Катания на таких участках может привести к серьезным травмам.

В верхней зоне горок у Центральной спасательной станции и в Детском парке размещены запрещающие сигнальные флажки. Дополнительно у горки в районе Центральной спасательной станции создан снежный вал, информирует администрация Орла.