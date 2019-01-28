28 января 2019



Администрация Орла назвала опасные горки

Управление по безопасности администрации Орла напоминает жителям и гостям города, что горки в районе Центральной спасательной станции, парка «Дворянское гнездо», в Детском парке не оборудованы для безопасного катания.

Они имеют крутой склон, на пути спуска расположены препятствия (деревья, кустарники, опоры линий освещения). Катания на таких участках может привести к серьезным травмам.

В верхней зоне горок у Центральной спасательной станции и в Детском парке размещены запрещающие сигнальные флажки. Дополнительно у горки в районе Центральной спасательной станции создан снежный вал, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 28 Янв 2019 в 12:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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