Администрация Орла — о ходе ямочного дорожного ремонта в городе

Как сообщает администрация г. Орла, работы по устранению дефектов проезжей части литым асфальтобетоном ведутся с 18 февраля силами девяти бригад ГУП ОО «Дорожная служба» и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

В нормативное состояние приведены следующие объекты: улицы 60 лет Октября, Генерала Родина, Скворцова, Гостиная, Авиационная, Автовокзальная, Розы Люксембург, Комсомольская, Московская, Пушкина, Бурова, Красноармейская, Салтыкова-Щедрина, Дарвина, Советская, 2-я Курская, Раздольная, Московское, Карачевское, Кромское, Болховское шоссе, пер. Маслозаводской, Красный мост. Общая площадь отремонтированного покрытия — более 1,5 тыс. кв. м. В начале апреля планируется заключение дополнительных контрактов на ямочный ремонт как литым, так и горячим асфальтом.

И.о. начальника управления коммунальным хозяйством города (УКХ) Светлана Балашова проинформировала главу администрации Александра Муромского, что все шесть подрядчиков, в работе которых выявлены дефекты, вышли на объекты. Уже залатано 113 кв.м, в ближайшую неделю ГУП ОО «Дорожная служба» завершит работы на улицах Нормандия-Неман, Паровозной и 3-й Курской. Остальные 13 объектов готовы.