1 июля 2019



Администрация Орла объявила начало благотворительной акции «Дорога в школу»

1 июля стартует ежегодная благотворительная акция в помощь детям из малообеспеченных семей «Дорога в школу».

К учебному году детям необходимы портфели, пеналы, тетради, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, фломастеры, карандаши, ручки, краски, кисти, пластилин, клей, ножницы и другие школьные принадлежности.

Все пожертвованные школьные принадлежности будут переданы в малообеспеченные и неполные семьи, а также родителям, воспитывающим приемных детей и детей-инвалидов.

Новые канцелярские предметы можно приносить по адресу: ул. Ленина, д.23, кабинет №2. Подробности по телефону 76-17-41 (Отдел социальной поддержки граждан).

В рамках акции пройдут праздничные мероприятия, посвященные новому учебному году.  Акция «Дорога в школу» продлится до 30 августа.

 

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Опубликовано 01 Июл 2019 в 13:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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