Администрация Орла объявила начало благотворительной акции «Дорога в школу»

1 июля стартует ежегодная благотворительная акция в помощь детям из малообеспеченных семей «Дорога в школу».

К учебному году детям необходимы портфели, пеналы, тетради, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, фломастеры, карандаши, ручки, краски, кисти, пластилин, клей, ножницы и другие школьные принадлежности.

Все пожертвованные школьные принадлежности будут переданы в малообеспеченные и неполные семьи, а также родителям, воспитывающим приемных детей и детей-инвалидов.

Новые канцелярские предметы можно приносить по адресу: ул. Ленина, д.23, кабинет №2. Подробности по телефону 76-17-41 (Отдел социальной поддержки граждан).

В рамках акции пройдут праздничные мероприятия, посвященные новому учебному году. Акция «Дорога в школу» продлится до 30 августа.