Администрация Орла опубликовала адреса пунктов приёма гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев

К настоящему моменту общественные организации организовали в Орле три пункта приёма помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

Они располагаются по следующим адресам:

ул. Полесская, 53 (Орловское региональное отделение Российского Красного Креста): режим работы – с 10.00 до 17.00 ежедневно, телефон: (4862) 76-05-93;

ул. Максима Горького, 37 (гостиница «Русь», исполком Общероссийского Народного фронта): режим работы – по будням с 10.00 до 18.00, телефон: (4862) 47-51-63;

Привокзальная площадь, 8 (Центр патриотического воспитания «Патриот-57», ДК Железнодорожников): режим работы – с 8.00 до 21.00 ежедневно, телефон: (4862) 30-71-46.

Собранная гуманитарная помощь будет распределяться по всем пунктам временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в Орловской области.

Беженцам может потребоваться: