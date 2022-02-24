Администрация Орла опубликовала адреса пунктов приёма гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев
К настоящему моменту общественные организации организовали в Орле три пункта приёма помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.
Они располагаются по следующим адресам:
- ул. Полесская, 53 (Орловское региональное отделение Российского Красного Креста): режим работы – с 10.00 до 17.00 ежедневно, телефон: (4862) 76-05-93;
- ул. Максима Горького, 37 (гостиница «Русь», исполком Общероссийского Народного фронта): режим работы – по будням с 10.00 до 18.00, телефон: (4862) 47-51-63;
- Привокзальная площадь, 8 (Центр патриотического воспитания «Патриот-57», ДК Железнодорожников): режим работы – с 8.00 до 21.00 ежедневно, телефон: (4862) 30-71-46.
Собранная гуманитарная помощь будет распределяться по всем пунктам временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в Орловской области.
Беженцам может потребоваться:
- бутилированная вода (объем от 0,5 до 25 литров);
- сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет);
- пластиковая посуда (а также пустышки, детские бутылочки);
- предметы ухода за детьми;
- товары по уходу за лежачими пожилыми людьми;
- постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки);
- средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, кусковое мыло, туалетная бумага, салфетки);
- бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители);
- одежда для взрослых и детей (в возрасте от 0 до 14);
- детские канцелярские принадлежности;
- средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки);
- детские коляски;
- тонометры.