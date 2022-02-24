24 февраля 2022



Администрация Орла опубликовала адреса пунктов приёма гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев

К настоящему моменту общественные организации организовали в Орле три пункта приёма помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

Они располагаются по следующим адресам:

  • ул. Полесская, 53 (Орловское региональное отделение Российского Красного Креста): режим работы – с 10.00 до 17.00 ежедневно, телефон: (4862) 76-05-93;
  • ул. Максима Горького, 37 (гостиница «Русь», исполком Общероссийского Народного фронта): режим работы – по будням с 10.00 до 18.00, телефон: (4862) 47-51-63;
  • Привокзальная площадь, 8 (Центр патриотического воспитания «Патриот-57», ДК Железнодорожников): режим работы – с 8.00 до 21.00 ежедневно, телефон: (4862) 30-71-46.

Собранная гуманитарная помощь будет распределяться по всем пунктам временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в Орловской области.

Беженцам может потребоваться:

  • бутилированная вода (объем от 0,5 до 25 литров);
  • сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет);
  • пластиковая посуда (а также пустышки, детские бутылочки);
  • предметы ухода за детьми;
  • товары по уходу за лежачими пожилыми людьми;
  • постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки);
  • средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, кусковое мыло, туалетная бумага, салфетки);
  • бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители);
  • одежда для взрослых и детей (в возрасте от 0 до 14);
  • детские канцелярские принадлежности;
  • средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки);
  • детские коляски;
  • тонометры.

 

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Опубликовано 24 Фев 2022 в 11:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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