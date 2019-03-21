Администрация Орла опубликовала график встреч глав территориальных управлений с жителями

По поручению главы администрации города Орла Александра Муромского, главы территориальных управлений будут проводить встречи с жителями районов регулярно.

Встречи с жителями Советского района будут проходить в последнюю среду каждого месяца с 17.00 в большом зале территориального управления по Советскому району (каб. 316).

С жителями Северного района — в третий четверг каждого месяца с 17.00 в большом зале территориального управления по Северному району (4 этаж, каб. 402).

В Заводском районе встречи запланированы на последний четверг каждого месяца с 17.00 в малом зале территориального управления по Заводскому району (каб. 29).

С жителями Железнодорожного района — в третий вторник каждого месяца с 17.00 в малом зале территориального управления по Железнодорожному району (каб. 15), информирует администрация города Орла.

Дополнительную информацию о можно получить по телефонам:

Отдел организационной работы и делопроизводства территориального управления по Северному району администрации города Орла: телефон 47-38-85;

Отдел организационной работы и делопроизводства территориального управления по Заводскому району администрации города Орла: телефон 73-55-64;

Отдел организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла: телефон 54-12-69;

Отдел организационной работы и делопроизводства территориального управления по Советскому району администрации города Орла: телефон 43-36-21.