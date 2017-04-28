Администрация Орла отчиталась о претензионной работе с перевозчиками

По информации пресс-службы администрации Орла, в начале мая трем перевозчикам были направлены претензии за ненадлежащее исполнение контрактов — нарушение работы в вечернее время, отклонение от расписания, неполный выпуск автобусов на маршруты. Проблемы были связаны с маршрутами №10 (ОАО Северсталь-Метиз — Наугорское шоссе) и 12 (ул. Планерная — ул. Цветаева). В результате движение автобусов выполняется строго по расписанию.

12 мая претензии по тем же нарушениям также были направлены в адрес четырех перевозчиков, обслуживающих маршруты №19 (ул. Планерная — ул. Трудовых Резервов), 23 (ул. Силикатная — Мегакомплекс ГРИНН) и 28 (Мегакомплекс ГРИНН — ул. Цветаева). Установлен срок устранения нарушений — 16 мая.

— В случае неисполнения претензий перевозчики будут оштрафованы. Если в каком-то случае принятые меры не помогут,  с нарушителем будет расторгнут муниципальный контракт, — пояснил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Вадим Ничипоров, — жители Орла могут пожаловаться на нарушения в сфере маршрутных перевозок в городской отдел транспортного обслуживания по телефонам: 43-36-02, 43-71-14.

 

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Опубликовано 15 мая 2017 в 17:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

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