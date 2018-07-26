Администрация Орла отчиталась о ремонте половины дворов

В Орле продолжаются работы по ремонту дворовых территорий в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды», сообщает администрация Орла.

Определился подрядчик на ремонт дворов на ул. Горького, 47 и ул. Грановского, 2, 4, 6. В ближайшее время будет заключен контракт с ООО «Айварстрой».

Из 73 дворовых территорий на 59 ведутся работы. 25 дворов уже заасфальтированы, по 29 объектам получены положительные результаты экспертиз специалистов независимой лаборатории «Орелгосзаказчик».

В случае, если специальная комиссия выявит какие-либо нарушения, подрядчик будет обязан их устранить.