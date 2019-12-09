9 декабря 2019



Администрация Орла озвучила итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий

6 декабря в Орле на восьми счетных участках с 8.00 до 20.00 проходило рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в 2020 году в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы».

Как сообщает администрация города Орла, в голосовании приняли участие 11 166 человек: 3 397 человек — в Советском районе, 3 059 — в Заводском, 2 427 — в Северном, 2 283 — в Железнодорожном.

Для выбора предлагалось 19 общественных территорий. Согласно постановлению администрации города Орла №5051 от 27 ноября 2019 года, победителями признавались два объекта, которые набрали наибольшее количество голосов.

9 декабря на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы итоги рейтингового голосования были озвучены.

Больше всего голосов набрал сквер напротив завода «Стекломаш» — за его благоустройство проголосовали 4 064 человека.

На втором месте —  территория по ул. Рощинской, между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес»: за нее отдали голос 2 301 человек.

Далее голоса жителей распределились следующим образом:

  • территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова — 1 888 человек;
  • Парк Победы — 1 715 человек;
  • Парк «Ботаника» (4-й этап) — 1 353 человека;
  • Площадь Содружества (2-й этап) — 1 140 человек;
  • Городской парк культуры и отдыха (2-й этап) — 1 117 человек;
  • Бульвар Космонавтов — 1 023 человека;
  • территория в районе школы №3 и детского сада №20 по ул. Льва Толстого — 946 человек;
  • Детский парк (продолжение работ по благоустройству территории) — 942 человека;
  • Сквер Комсомольский — 611 человек;
  • Набережная реки Ока от городского пляжа до моста им. 60-летия Октября — 537 человек;
  • Сквер Семьи — 500 человек;
  • территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и домом №28 по ул. Раздольная — 466 человек;
  • территория между Федеральным казначейством Орловской области и больницей скорой медицинской помощи им. Семашко — 434 человека;
  • озеленение ул. Приборостроительной — 344 человека;
  • Территория за Орловским противотуберкулезным диспансером — 267 человек;
  • сквер по ул. Ливенской — 263 человек;
  • территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова — 190 человек.

Чиновники отметили, что возможны варианты выделения дополнительный финансовых ресурсов на реализацию программы «Формирование современной городской среды». В этом случае перечень фактически благоустраиваемых территорий может быть расширен.

 

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Опубликовано 09 Дек 2019 в 13:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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