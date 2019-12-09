Администрация Орла озвучила итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий
6 декабря в Орле на восьми счетных участках с 8.00 до 20.00 проходило рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в 2020 году в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы».
Как сообщает администрация города Орла, в голосовании приняли участие 11 166 человек: 3 397 человек — в Советском районе, 3 059 — в Заводском, 2 427 — в Северном, 2 283 — в Железнодорожном.
Для выбора предлагалось 19 общественных территорий. Согласно постановлению администрации города Орла №5051 от 27 ноября 2019 года, победителями признавались два объекта, которые набрали наибольшее количество голосов.
9 декабря на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы итоги рейтингового голосования были озвучены.
Больше всего голосов набрал сквер напротив завода «Стекломаш» — за его благоустройство проголосовали 4 064 человека.
На втором месте — территория по ул. Рощинской, между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес»: за нее отдали голос 2 301 человек.
Далее голоса жителей распределились следующим образом:
- территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова — 1 888 человек;
- Парк Победы — 1 715 человек;
- Парк «Ботаника» (4-й этап) — 1 353 человека;
- Площадь Содружества (2-й этап) — 1 140 человек;
- Городской парк культуры и отдыха (2-й этап) — 1 117 человек;
- Бульвар Космонавтов — 1 023 человека;
- территория в районе школы №3 и детского сада №20 по ул. Льва Толстого — 946 человек;
- Детский парк (продолжение работ по благоустройству территории) — 942 человека;
- Сквер Комсомольский — 611 человек;
- Набережная реки Ока от городского пляжа до моста им. 60-летия Октября — 537 человек;
- Сквер Семьи — 500 человек;
- территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и домом №28 по ул. Раздольная — 466 человек;
- территория между Федеральным казначейством Орловской области и больницей скорой медицинской помощи им. Семашко — 434 человека;
- озеленение ул. Приборостроительной — 344 человека;
- Территория за Орловским противотуберкулезным диспансером — 267 человек;
- сквер по ул. Ливенской — 263 человек;
- территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова — 190 человек.
Чиновники отметили, что возможны варианты выделения дополнительный финансовых ресурсов на реализацию программы «Формирование современной городской среды». В этом случае перечень фактически благоустраиваемых территорий может быть расширен.