Администрация Орла пообещала, что к Троице на всех кладбищах наведут порядок

Городские кладбища приведут в порядок к Троице, сообщает администрация города Орла.

11 июня подрядчик ООО «МРСК «Орелстрой» в рамках заключенного муниципального контракта убрал Крестительское кладбище.

В работах задействовали трех человек, а также технику: погрузчик и два самосвала (вместимостью по 30 кубометров каждый). Большегрузную технику предоставила УК «Зеленая роща».

За 11 июня с территории Крестительского кладбища вывезли 60 кубометров отходов.

13 июня с 8.00 сотрудники ООО «ПФК «Содружество» ведут уборку Наугорского кладбища (1-я очередь). 14 июня ООО «МРСК «Орелстрой» запланированы на Троицком кладбище.

Работы по приведению городских кладбищ в порядок планируется завершить до 15 июня.