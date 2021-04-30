Администрация Орла предлагает гражданам добровольно снести 14 гаражей

Территориальное управление по Заводскому району города Орла предлагает собственникам самовольно размещённых четырнадцати металлических гаражей в районе дома №27 по ул. 6-й Орловской дивизии, а также одного металлического гаража в районе дома №238 по ул. Комсомольской добровольно демонтировать их до 9 мая 2021 года.

В противном случае демонтаж произведёт подрядная организация в присутствии представителей полиции. Имущество будет описано и передано на хранение на МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» до востребования в течение 30 дней.