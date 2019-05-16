16 мая 2019



Администрация Орла представила список аварийных домов, подлежащих расселению

В ближайшие два года в Орле планируется расселить 20 аварийных домов, информирует администрация г. Орла.

В рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» постановлением правительства Орловской области утверждена адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы.

В соответствии с данной программой в Орле предполагается расселение 127 многоквартирных домов общей площадью 44,8 тыс. кв. м, в которых проживают 3 229 человек.

Всего предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий по переселению на 2019-2025 годы 1,378 млрд. рублей, из которых средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляют 98% от общей суммы, средства бюджета Орловской области и бюджета города Орла — по 1% соответственно.

В 2019-2020 годах в соответствии с доведенными лимитами (156,4 млн рублей) предполагается расселение 20 многоквартирных жилых домов, в которых расположено 165 жилых помещений и проживают 423 человека.

Список многоквартирных домов, планируемых к переселению по этапу 2019-2020 годов:

ул. Васильевская, 48

ул. Пушкина, 100

ул. Автогрейдерная, 9

ул. Льва Толстого, 20

ул. Мичурина, 70

ул. Рабочий городок, 31

ул. Плещеевская, 14

ул. Плещеевская, 10

ул. Плещеевская 12

ул. Плещеевская, 6

ул. Плещеевская, 8

ул. Куйбышева, 1

ул. Куйбышева, 3

ул. 1-я Пушкарная, 8

ул. 1-я Пушкарная, 14

ул. Привокзальная, 42

ул. Пушкина, 100а

ул. Рабочий городок, 20

ул. Карачевская, 86

ул. Грановского, 1

 

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Опубликовано 16 мая 2019 в 14:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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