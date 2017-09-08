Администрация Орла пытается решить проблему с освещением

Соответствие требованиям уличных светильников, установленных в рамках муниципального энергосервисного контракта, проверит Арбитражный суд Орловской области. Заседание назначено на 29 января.

Как сообщает администрация Орла, в процессе судебных переговоров стороны не достигли обоюдного согласия по условиям мирового соглашения. Администрация считает, что ее интересы не были учтены.

Энергосервисный контракт между МКУ «УКХ г. Орла» и ПАО «Ростелеком» был заключен 5 декабря 2015 года. В его рамках было установлено 11 607 энергосберегающих светильников. В итоге освещенность улиц не устроила водителей и пешеходов. Комиссионные проверки показали, что на некоторых участках дорог количество света не соответствует нормативам.

Приемка исполнения энергосервисного контракта не состоялась.

 

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Опубликовано 22 Янв 2018 в 18:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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