Администрация Орла разъясняет гражданам алгоритм действий при образовании наледи на крышах

Наличие наледи и сосулек на крышах многоквартирных домов представляет угрозу для жизни и здоровья жильцов. В случае их обнаружения гражданам необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, информирует администрация города Орла.

В случае, если управляющая компания не принимает мер по удалению сосулек и наледи, следует обратиться в Управление государственной жилищной инспекции (г. Орел, ул. Московская, 159, тел. 54-41-78) либо (при наличии в доме муниципальных квартир) — в отдел муниципального жилищного контроля администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1, каб. 221, тел. 76-22-85).