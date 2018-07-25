25 июля 2018



Администрация Орла собирается получить с арендаторов муниципального имущества 60 млн рублей

Перед управлением муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) поставлена задача до конца года взыскать задолженность за аренду земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в казне администрации города, в объеме 60 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Орла.

С 13 июля сотрудники УМИЗ совместно с приставами провели девять рейдов по крупным должникам. По их результатам у ряда юридических лиц арестованы счета и транспортные средства, наложен запрет ведения деятельности, выносятся предписания и предупреждения о привлечении к уголовной ответственности.

 

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Опубликовано 25 Июл 2018 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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