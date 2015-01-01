Администрация Орла сообщила о планируемой вырубке и посадке деревьев в городе
Отдел благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации Орла информирует жителей города о количестве зеленых насаждений, которые подлежат сносу и высадке в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы».
|Наименование объекта благоустройства
|Количество деревьев, подлежащих сносу
|Количество зеленых насаждений, запланированных для посадки на данной территории
|Общая площадь планируемого газонного покрытия,
кв.м.
|деревья
|кустарники
|Сквер имени пионерской организации «Орлята»
|59
|84
|200
|8391
|Парк «Ботаника»
(2-я очередь)
|135
|210
|15
|_______
|Бульвар Победы
(2-я очередь)
|55
|112
|312
|11180
|Сквер «1000 и 1 мелочь»
(ул. Матвеева)
|11
|7
|75
|_______
|Сквер имени И.С. Тургенева
|107
|70
|543
|_______
|Достопримечательное место «Историко-литературный квартал»
|22
|45
|365
|11230
|Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (1-я очередь)
|106
|5
|129
|_______
|ИТОГО:
|495
|533
|1639
|30801