Администрация Орла сообщила о планируемой вырубке и посадке деревьев в городе

Отдел благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации Орла информирует жителей города о количестве зеленых насаждений, которые подлежат сносу и высадке в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы».