Администрация Орла сообщила о планируемой вырубке и посадке деревьев в городе

Отдел благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации Орла информирует жителей города о количестве зеленых насаждений, которые подлежат сносу и высадке в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы».

 

Наименование объекта благоустройства Количество деревьев, подлежащих сносу Количество зеленых насаждений, запланированных для посадки на данной территории Общая площадь планируемого газонного покрытия,

кв.м.
деревья кустарники
Сквер имени пионерской организации «Орлята» 59 84 200 8391
Парк «Ботаника»

(2-я очередь)

 135 210 15 _______
Бульвар Победы

(2-я очередь)

 55 112 312 11180
Сквер «1000 и 1 мелочь»

(ул. Матвеева)

 11 7 75 _______
Сквер имени И.С. Тургенева 107 70 543 _______
Достопримечательное место «Историко-литературный квартал» 22 45 365 11230
Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (1-я очередь) 106 5 129 _______
ИТОГО: 495 533 1639 30801

 

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Опубликовано 18 Июл 2018 в 14:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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