Администрация Орла сообщила о выплате долгов по зарплате в МУП «Зеленстрой» и МУ «ПАТП-1»

В муниципальных предприятиях города Орла «Зеленстрой» и «ПАТП-1» погашаются долги по заработной плате перед работниками.

По информации заместителя главы администрации города Орла Артема Митасова в адрес МУП г. Орла «Зеленстрой» и дочернего предприятия АО «Зеленый город» муниципалитет перечислил финансовую помощь — 3,575 млн рублей, а также оплатил выполненные работы на 1,2 млн рублей по контракту, заключенному 10 февраля на сумму 19,1 млн рублей.

— Полученные средства позволили выдать работникам заработную плату за 1 первый квартал и половину апреля 2017 года, — сообщил и.о. директора МУП «Зеленстрой» Александр Байдак. — В АО «Зеленый город» за первый квартал зарплату выдали, сейчас ведется работа по выплате долгов за апрель.

Администрация Орла оказала финансовую помощь МУ «ПАТП-1» в размере 1,2 млн рублей.