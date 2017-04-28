Администрация Орла сообщила о выплате долгов по зарплате в МУП «Зеленстрой» и МУ «ПАТП-1»

В муниципальных предприятиях города Орла «Зеленстрой» и «ПАТП-1» погашаются долги по заработной плате перед работниками.

По информации заместителя главы администрации города Орла Артема Митасова в адрес МУП г. Орла «Зеленстрой» и дочернего предприятия АО «Зеленый город» муниципалитет перечислил финансовую помощь — 3,575 млн рублей, а также оплатил выполненные работы на 1,2 млн рублей по контракту, заключенному 10 февраля на сумму 19,1 млн рублей.

— Полученные средства позволили выдать работникам заработную плату за 1 первый квартал и половину апреля 2017 года, — сообщил и.о. директора МУП «Зеленстрой» Александр Байдак. — В АО «Зеленый город» за первый квартал зарплату выдали, сейчас ведется работа по выплате долгов за апрель.

Администрация Орла оказала финансовую помощь МУ «ПАТП-1» в размере 1,2 млн рублей.

  • Мы погасили долги по заработной плате за февраль и частично — за март, — сообщил и.о. директора МУ «ПАТП-1» Роман Бочаров. — Ожидается очередное перечисление со стороны городской администрации. Кроме этого, с нами рассчитаются контрагенты по коммерческим договорам. Таким образом, будут погашены долги по зарплате за март и апрель. Автобусы предприятия обслуживают 11 дачных маршрутов и городские.

    По информации администрации г. Орла.

 

 

Главные улицы Орла превратились в велозону
В Орле пытались похитить деньги из банкоматов
На этих выходных в Орле похолодает
Опубликовано 22 мая 2017 в 17:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 8

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"