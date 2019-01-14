№ п/п Наименование проезда Дата

Советский район

1. Проезд по ул. Игнатова, 31 17-18 января 2019 года

2. Проезд по пер. Ягодный, 15, школа №21, с выездом на ул. Игнатова

3. Проезд по ул. Тургенева, д. №39-41

4. Проезд по ул. Приборостроительная, 18

5. Проезд по ул. Матросова, от дома №46-48 до. дома №56

6. Проезд по ул. Веселая. 8-10

7. Проезд от д. №1 по ул. Пролетарская гора до дома №32/34 по ул. Ленина

8. Проезд вдоль Наугорского шоссе от ТЦ «Европа» до дома №90-92

Заводской район

9. Проезд ул. Комсомольская д. №394 14-16 января 2019 года

10. Проезд вдоль домов №300-340 по ул. Комсомольская

11. Проезд по Карачевскому шоссе вдоль домов №58-50

12. Проезд вдоль домов №192, 196, 200, 206 со стороны ул. Комсомольская

13. Проезд вдоль ул. Мопра около д. №120, 122, 124 по ул. Комсомольская

14. Проезд вдоль д. №127 по ул. Васильевская с выездом на ул. Достоевского

15. Проезд по ул. Калинина, д. №2-6

16. Проезд по пер. Связистов

17. Проезд по ул. Планерная, д. №45-51

18. Проезд по ул. Авиационная, 2

19. Проезд по пер. Циолковского, д. №4-6

20. Проезд по ул. Комсомольская, д. №378, 380

21. Проезд от ул. Латышских стрелков, 107, ул. Комсомольская, д. №288, 286, 274, 272 вдоль школы №28

22. Проезд ул. 6-ой Орловской дивизии. д. 11-13; ул. Узловая, 2

23. Проезд ул. 6-ой Орловской дивизии, д. №21, 23, 25, 27

24. Проезд от д. №98 до д. №104 по Карачевскому шоссе

25. Проезд от дома №1 по ул. Алроса до дома №10 по ул. Емлютина

26. Проезд от дома №3 по ул. Алроса до дома №12 по ул. Емлютина

Железнодорожный район

27. Проезд от ул. Революции до ул. Герцена 14-15 января 2019 года

28. Рабочий городок

29. Проезд от дома №48б по ул. Ливенская до ул. Молдавская

30. Проезд от ул. Степана Разина до дома №32 по ул. Покровская

31. Проезд между д. №23 и №25 по ул. Фомина до ул. 4-я Курская

32. Проезд от ул. Высокая, д. №1 до ул. Паровозная

33. Проезд от ул. Паровозная, д. №60 до пер. Путейский

Северный район

34. Проезд от ул. Силикатная до д. №23 по ул. Раздольная 17-18 января 2019 год

35. Проезд от пер. Артельный до дома №27 пос Кирпичного завода

36. Проезд от ул. Космонавтов до ул. Маринченко, в районе домов №30, 32, 36, 38, 40; по ул. Раздольная д. №66, 68, 72. по ул. Маринченко. д. №21. 23. 31

37. Проезд по ул. Маринченко до ул. Металлургов вдоль домов №1. 3. 5. 7 по пер. Силякова

38. Проезд вдоль домов №7-11 по ул. Металлургов

39. Проезд от ул. Маринченко до ул. Металлургов вдоль д. №2, 4, 6. 8 по пер. Силякова

40. Проезд вдоль домов №21-23 по ул. Металлургов. д. №45 по ул. Раздольная

41. Проезд Московское шоссе, д. №139-151, от дома №151 до лома №145, от .дома №145 до д. №149 до ул. Маринченко д. №3

42. Проезд от дома №5 ул. Рощинская до ул. Металлургов д. №2

43. Проезд от ул. Бурова до ул. Орловских партизан

44. Проезд ул. Михалицына (пер. Артельный — Линия)