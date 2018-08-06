6 августа 2018



Администрация Орла усилила рейды по запрещенным для купания местам

В минувшие выходные сотрудники управления по безопасности администрации города Орла совместно с управлением ГУ МЧС России по Орловской области и полицией провели рейды по водным объектам.

Несмотря на то, что в областном центре функционируют два специально оборудованных пляжа — на озере Светлая жизнь и в Городском парке культуры и отдыха, где есть все необходимое для безопасного купания: средства спасения, буйки, ограждения для купания детей, лежаки, а самое главное – на данных пляжах организовано дежурство спасателей, многие люди игнорируют требования безопасности. На «дикие» пляжи приходят целые семьи с детьми, купаются в местах, где установлены предупреждающие таблички «Купаться запрещено!». Основная задача рейдов — информирование граждан о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах, а также предупреждение случаев купания в не отведенных для этого местах.Всем любителям «дикого» отдыха вручили памятки, а также составили протоколы, подтверждающие купание несовершеннолетних детей в запрещенных зонах.

Тем, кто купается в запрещенных местах, грозит штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

По информации администрации г. Орла

 

В больницах Орловской области за семь лет «оптимизировали» 1026 мест
Орловцы не спешат за дальневосточным гектаром
ОНФ выделит самых активных участников проекта «Карта убитых дорог»
Опубликовано 06 Авг 2018 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"