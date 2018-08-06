Администрация Орла усилила рейды по запрещенным для купания местам

В минувшие выходные сотрудники управления по безопасности администрации города Орла совместно с управлением ГУ МЧС России по Орловской области и полицией провели рейды по водным объектам.

Несмотря на то, что в областном центре функционируют два специально оборудованных пляжа — на озере Светлая жизнь и в Городском парке культуры и отдыха, где есть все необходимое для безопасного купания: средства спасения, буйки, ограждения для купания детей, лежаки, а самое главное – на данных пляжах организовано дежурство спасателей, многие люди игнорируют требования безопасности. На «дикие» пляжи приходят целые семьи с детьми, купаются в местах, где установлены предупреждающие таблички «Купаться запрещено!». Основная задача рейдов — информирование граждан о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах, а также предупреждение случаев купания в не отведенных для этого местах.Всем любителям «дикого» отдыха вручили памятки, а также составили протоколы, подтверждающие купание несовершеннолетних детей в запрещенных зонах.

Тем, кто купается в запрещенных местах, грозит штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

По информации администрации г. Орла