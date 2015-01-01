Администрация Орла усилит патрулирование водных объектов

Александр Муромский поручил усилить патрулирование водных объектов.

Глава администрации Орла Александр Муромский обратил внимание сотрудников управления по безопасности на участившиеся случаи гибели людей на водных объектах. Чаще всего трагедии случаются в местах, не оборудованных для купания.

Как доложил Алексей Белых, заместитель начальника управления по безопасности, регулярно сотрудники структурного подразделения совместно с представителями Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и управления МВД России по Орловской области проводят рейды по водным объектам, где запрещено купание.

В отношении нарушителей составляются административные протоколы. Также ведется постоянная работа по раздаче памяток и листовок с целью предупреждения купания в запрещенных местах.

-Когда я проезжаю по ул. Раздольной, то часто вижу купающихся в Силикатном пруду людей. К сожалению, именно там чаще всего гибнут люди. Необходимо усилить профилактическую работу, тем более что установилась жаркая погода, которая располагает к купанию, — отметил Муромский.

Глава администрации на следующей неделе намерен заслушать доклад сотрудников управления по безопасности о результатах патрулирования.