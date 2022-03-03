Администрация Орла вернула предпринимателям 33 млн рублей по требованию прокуратуры

По требованию прокуратуры погашена задолженность по исполненным предпринимателями контрактам на сумму более 33 млн рублей.

Установлено, что бюджетными учреждениями г. Орла заключены муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами на проведение работ по благоустройству территории, ремонту муниципальных помещений, поставку продуктов питания в образовательные организации. Несмотря на то, что предприниматели свои обязательства исполнили, оплату в установленный срок они не получили.

Прокуратура внесла мэру г. Орла два представления об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения погашена задолженность на сумму более 33 млн рублей, восстановлены права 25 предпринимателей, информирует прокуратура области.