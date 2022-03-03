3 марта 2022



Администрация Орла вернула предпринимателям 33 млн рублей по требованию прокуратуры

По требованию прокуратуры погашена задолженность по исполненным предпринимателями контрактам на сумму более 33 млн рублей.

Установлено, что бюджетными учреждениями г. Орла заключены муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами на проведение работ по благоустройству территории, ремонту муниципальных помещений, поставку продуктов питания в образовательные организации. Несмотря на то, что предприниматели свои обязательства исполнили, оплату в установленный срок они не получили.

Прокуратура внесла мэру г. Орла два представления об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения погашена задолженность на сумму более 33 млн рублей, восстановлены права 25 предпринимателей, информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 03 Мар 2022 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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